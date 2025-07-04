川普猛攻怎麼辦？鮑爾「四大守則」扛壓力…聯準會主席的冷靜應對策略曝光

當央行不還手：鮑爾如何對抗川普炮火

隨著川普的砲火攻擊變得愈來愈猛烈，在公開場合，鮑爾開始依循幾個不成文的規定：

守則一：不談論川普

第一個守則常引來旁人乾笑、面面相覷以及尷尬的沉默。鮑爾十月分在波士頓與一群經濟學家共進午餐時，對他在央行組建的團隊讚不絕口，但當話題轉向川普對聯準會的批判時，他隨即默默坐在席間，一聲不吭。

守則二：被挑釁時不要還擊

十一月，在達拉斯聯邦準備銀行進行的另一場台上訪問中，銀行總裁羅伯．卡普蘭（Robert Kaplan）巧妙地提到川普的攻擊。卡普蘭對著觀眾席間的緊張笑聲說：「觀眾的問題是：『欸，我從報紙上得知，你這個幾月很常被政治領袖點名耶。』」鮑爾只是回答：「羅伯，此事說來話長。」

守則三：堅持經濟話題 不談政治

在那場訪談裡，鮑爾適時轉向守則三：堅持經濟話題。每當有人問到他被川普攻擊的感想時，鮑爾就會回答，他只聚焦在低失業率與穩定的通貨膨脹。鮑爾說：「我們不會試圖控制我們無法控制的事。」「我們只會嘗試控制可控制的事。」

守則四：培養橢圓辦公室以外的盟友

國會的共和黨議員一致讚賞鮑爾的行為舉止，這清楚表明他將觸角伸向國會山莊的做法，正開始收到額外的成效。有一次，他走訪國會山莊，在會議前的等待時間，一位還待在參議院大會堂外的共和黨籍議員走向鮑爾，並對他說：「我只是想告訴你，這裡有很多人支持你，你的支持者多到超乎你的想像。」另一位共和黨人則是抓住他的手臂：「什麼都不用說，我只是想給你一點回饋。」「你處理這件事的方式真的太有智慧了。就該這麼做，不要輕易上鉤。」鮑爾笑了出來，並向他道謝。

在聯準會內部，鮑爾的同僚更是團結一致，捍衛主席。克拉里達早在二〇一八年十月就意識到，如果他和鮑爾之間出現任何間隙，川普政府絕對會試著見縫插針。

所以他下定決心，只要在公開場合，就絕對不讓外人有機可趁。為此，CNBC記者史蒂夫．利斯曼（Steve Liesman）有一次還取笑克拉里達，說克拉里達在接受電視訪問時，大約有一半的言談是以「鮑爾主席說⋯⋯」開頭。 感電出版《億萬救援：從白宮壓力到貨幣決策，鮑爾與川普的聯準會權力之戰（全新修訂版）》，作者：尼克．提米羅斯

每回只要川普攻擊鮑爾，鮑爾的收件匣就會爆滿，信件主要是各聯邦準備銀行總裁、企業高階執行主管以及華爾街名人等寫來表達支持的短箋。伏克爾看過鮑爾在某場記者會上的表現後，寄了一封恭賀信給他，伏克爾說：「我告訴他，他表現得非常好。」「他做了我做不了的事。」

二〇一八年十二月初，鮑爾與克拉里達兩人在聯準會一年一度的聖誕樹點燈活動上（在聯準會大理石中庭舉行），罕見地一同對著中央銀行職員表演聖誕歌曲，鮑爾主席負責彈吉他，克拉里達則負責演唱。

活動進行到「送惡作劇禮物給理事會各部門主管」的橋段時，鮑爾從長襪裡拿出一塊煤炭，並宣布這只襪子來自一個不具名的「華盛頓特區郵戳」（註：西方習俗中，好孩子會收到聖誕老人的禮物，壞孩子則會收到煤炭）。在場每個人都心照不宣，大笑出聲。

（本文摘自感電出版《億萬救援：從白宮壓力到貨幣決策，鮑爾與川普的聯準會權力之戰（全新修訂版）》，作者：尼克．提米羅斯）