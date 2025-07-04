除息日！世界先進開盤下跌3元貼息 聖暉震盪翻黑

世界先進及聖暉今天除息，世界先進跳空開低，達96元，下跌3元，面臨貼息窘境。聖暉股價開高震盪走低，盤中由紅翻黑。

晶圓代工廠世界先進去年度現金股利每股配發4.49820309元，無塵室廠聖暉去年下半年度現金股利每股配發10元，皆於今天除息。

世界先進股價走勢疲弱，開盤跳空達96元，早盤進一步滑落至94.6元，下跌4.4元，面臨貼息窘境。聖暉開高震盪走低，盤中最高達409元，上漲4.5元，不過隨著賣壓出籠，股價震盪翻黑，達400元，下跌4.5元。

世界先進先前表示，今年上半年客戶因應關稅不確定因素提前備貨，美元營收健康成長。展望下半年，對等關稅等不確定性有鈍化情況，客戶需求仍相當積極，有一些急單，預期下半年美元營收可望溫和成長。

聖暉在台灣半導體客戶訂單挹注下，在手訂單達新台幣460億元以上，高於2024年底的380億元，續創新高。