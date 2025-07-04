台股早盤漲逾百點 台積電開高5元

台股4日開盤指數上漲43.58點，開盤指數為22,756.55點，早盤漲逾百點，最高來到22,842.75點。台積電（2330）開盤價1,095元，上漲5元。

群益投顧表示，短線市場受諸多(已相當程度反應)利多，包括大而美法案有利半導體產業，關稅談判底定「利空出盡」挹注,形成高檔持強。但台股回到4月2日美國總統川普宣布對等關稅政策之上，美股標普更創歷史高，形勢等同未反應難以有效評估未來影響的關稅衝擊。

操作題材可留意：

1.自行車相關─自行車雙雄3月以來波段下跌破底，一定程度與川普政府對台灣大陸、越南同步納入高關稅名單，壓縮其產地調整避稅的操作空間有關。越南與美國關稅談判底定，相對早先高關稅降低，台灣與美關稅談判估將很快出爐,稅率應有望相對早先高關稅降低。

2.傳產(原物料)龍頭股─在本波對等關稅延長的股市上漲行情中，指數輪番動用電、金權值股推升向上,唯一逆勢下跌的中大型族群為傳產龍頭股，主因之一或與傳統產業是多數市場預期與美談判中，恐受害最深的區塊。然值此台灣與美關稅談判將出爐之際，市場已做(相對)最差預期,結果亦不無優於預期可能下。形成短線挹注。

周四（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,828.53點，上漲344.11點、漲幅0.77%；S&P500指數上漲0.83%；那斯達克指數上漲1.02%；費半指數上漲0.64%。台積電ADR漲0.51%，，收在234.80美元，再創新高，較台北交易溢價24.22%。

標普500指數和那斯達克指數同步刷新歷史收盤高點，道瓊工業指數收紅，距新創新高僅一步之遙。晶片製造商輝達（Nvidia）市值逼近4兆美元，而美國意外強勁的就業報告令投資人感到振奮，對7月美國降息希望渺茫不以為然。

三大法人周四集中市場合計買超297.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超296.2億元，投信賣超52億元，自營商（自行買賣）買超2.3億元，自營商（避險）買超51.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,545口至3,715口，其中，外資淨空單減少3,789口至51,157口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,345口至2,350口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在15,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14上升至1.29。VIX指數下降0.22至24.03。外資台指期買權淨金額-1.01億元 ; 賣權淨金額-0.27億元。整體選擇權籌碼面偏多。