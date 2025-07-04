活水源源不絕 野村：六大理由看好台股

野村投信表示，台灣股市緊貼美股走勢，台股漲升的力道將可望變大，目前融資餘額探近五年低位，浮額減少、籌碼凝聚，多頭動能有望延續，加上台積電（2330）領銜多檔AI概念股營收續創新高，為台股增添多頭信心，AI依然是目前市場主軸，並且未來數季能見度還是最高。預期台股會延續「緩步盤堅、類股輪動」的走勢，操作回到基本面出發，挑選具延續性題材的產業，如AI伺服器供應鏈、台積電概念股、HPC、或是CPO族群，避免追高、逢低佈局，可交給專業經理人持續定期定額布局主動式台股基金。

當前台股在費城半導體指數回溫帶動下持續震盪走高，年線22,000點附近逐漸築起支撐，台積電在6月20日爆出逾3.86萬張買單，更帶動整體盤勢緩步墊高，盤堅格局已悄然成形，展望第3季，雖然國際仍有不少變數，但只要指數能守在22,000點之上，加上成交量慢慢回溫，還是非常有機會挑戰前高。

野村高科技基金暨野村e科技基金經理人謝文雄表示，目前看好台股六大理由：

理由一：IMF上修台灣GDP預期，經濟持續穩定成長

IMF（國際貨幣基金）在2025年4月的《世界經濟展望》中，下修全球經濟成長率至2.8%，但卻逆勢上修台灣今年經濟成長率至2.9%，不僅高於先前預估的2.7%，也優於亞洲四小龍等其他鄰國，在這波關稅逆風下，台灣仍展現相對強勁的基本面。

理由二：籌碼集中度提升，有利反彈格局延續

歷史經驗顯示，每逢台股大幅回檔、散戶融資快速退場後，因資金集中度提升而孕育波段反彈契機，觀察截至5月底的數據，融資餘額約為2,200億元，相較於年初高點3,200億元大幅瘦身逾三成，目前籌碼相對集中，預計在看到散戶大舉回流的跡象之前，有利於台股反彈格局延續。

由於近年ETF與定期定額興起，相對穩定的內資已取代外資成為撐盤主力，幫助台股續創新高，外資雖然賣超台股，但從股市表現及外資淨匯出入金額觀察，外資賣超股票≠對股市看空，更可能反映部位調節與資金的再配置；可以看到5月外資也有大舉回補台股的跡象，資金面仍充滿動能。

理由四：估值在合理水準，長期投資價值浮現

台股2025年本益比約16.5倍，相較於過去五年平均15~16倍左右，顯示市場評價雖略為偏高，尚未明顯過熱。同時以當前股價除以未來預估EPS的遠期本益比（Forward PE）來看，降至2026年的13.87倍及2027年的12.47倍，顯示若未來獲利能維持成長，評價面將有非常大的提升空間。

理由五：台企獲利先蹲後跳，下半年迎關鍵轉折期

台股近年EPS動能明顯升溫，除了2023年受到聯準會升息影響而疲軟外，其餘年度皆表現良好，市場預估2026年每股稅後盈餘（EPS）將再創新高。即便短線企業獲利受國際情勢及美元走勢影響，預估第2季EPS將衰退，但進入下半年後迎來關鍵轉折期，EPS將走出谷底迎來強勁成長，有望帶動新一波股價漲勢。

理由六：台灣已成為AI浪潮下的最大受惠國

台灣過去以出口中間財為主（如晶片、零組件），其中近半數屬於中低階科技產品。然而，隨著 AI 世代來臨，台灣已成功轉型為高階整合型產品的出口樞紐，高科技產品的比重正快速提升。這股結構性升級，明確反映在出口組成上：象徵著AI的資通訊與視聽產品、電子零組件占比快速增加、金額持續突破新高，為經濟成長注入強勁的成長動能。

謝文雄表示，隨著時序進入第3季，台股將面對對等關稅談判、FED降息時點與企業獲利雜音等三大變數。首先，7月9日對等關稅豁免期屆滿，情勢仍舊不明，但最終只要稅率維持在10~20%，皆是市場可接受的結果；其次，Fed主席鮑爾已表態不排除7月降息，有助於資金面寬鬆，支撐股市氛圍；至於企業獲利，短期或受匯損影響而不如預期，但這可能僅是一次性影響而非結構性問題，預期第3季後可望回穩並重返成長。