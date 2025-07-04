緯創增資股上市！25億元銀彈將到位 利多行情蓄勢待發

代工大廠緯創（3231）為參與發行海外存託憑證（GDR），所辦理的現金增資發行普通股2.5億股，已於6月26日經由經濟部核准變更登記在案，並於4日作為普通股上市。而這次增資上市的股份，合計達普通股2.5億股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣25億元整。而在緯創完成此次增資後，集團總共累積的上市總股數，將達到3,144,435,050股，而增資後緯創集團的實收資本額，也將調整為新臺幣31,444,350,500元，而團隊透露，這次籌資主要用於支應外幣購料之資金需求，不至於對股東權益造成重大稀釋。

據悉，緯創114年透過啟動現金增資、發行新股，並參與發行海外存託憑證（GDR）案；而該案目前已經經由金融監督管理委員會，於今年4月30日以金管證發字第1140340263號函，申報生效在案，並經過證交所的同意，於114年6月16日先行以股款繳納憑證上市買賣在案。不過隨著增資新股即將於114年7月4日上市，股款繳納憑證也將於同日同步下市、終止買賣。團隊透露，這次增資新股的簽證機構均以無實體方式發行，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證。

根據緯創公告資料顯示，緯創此次主要是為了參與GDR籌資案，才選擇啟動現金增資計劃，而這次發行的總數為：海外存託憑證發行2500千萬單位、表彰2.5億股普通股，而每單位的海外存託憑證表彰股數為1單位海外存託憑證表彰公司普通股10股，而若是將換算的匯率暫時訂為「以1美元=29.894新台幣」進行轉換，預計每股價格折合約達到新台幣109.32元。這次緯創增資發行普通股的簽證機構，均採「無實體發行」的方式，團隊也強調，增資新股的權利義務，與原有已發行之普通股相同，外界無需過度擔心。