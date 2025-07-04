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台股又見19千金

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

人工智慧（AI）供應鏈基本面強勁，近來陸續獲得法人調高財測，相關個股上演比價行情。股王信驊（5274）昨（3）日漲30元收5,010元，重登5,000元大關，旺矽飆高86元收1,020元，台股睽違近一年時間，收盤再見19千金榮景。

信驊受惠北美雲端服務供應商（CSP）及中國大陸伺服器客戶需求暢旺，吸引買盤簇擁，昨日股價重返5,000元大關，以5,010元收市，上漲30元。信驊此波股價從6月下旬的4.280元附近起漲，波段漲幅逾17%。投信買盤為信驊近期股價最大動能，截至昨天已連買八天，累計買超302張；惟外資、自營商昨天逢高調節，分別賣超29漲、6張。

目前名列900元俱樂部的台光電，昨日股價漲25元收928元，盤中最高漲至942元，均改寫掛牌後天價，由於多家法人將目標價高掛千元以上，隨投信季底結帳賣壓告一段落，市場看好挑戰千元，帶動台股挑戰20千金。

信驊 元大 台股

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