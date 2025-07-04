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資金湧進 權值股填息氣勢強…熱錢三日敲進逾839億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

新台幣兌美元匯率升勢未歇，外資昨（3）日大買台股296.2億元，連三買，累計買超839.7億元，除推升台積電（2330）漲5元收1,090元創波段高點外，並帶動鴻海、聯發科、台達電等權值股填息氣勢強勁，大盤指數漲135點收22,712點，改寫本波反彈高點。

聯發科昨日除息25元，以跳空上漲30元、1,300元開出，上演秒填息戲碼；2日除息5.8元的鴻海續漲2元收164元，僅差1.5元完成填息；6月17日除息7元的台達電，更大漲29.5元收在459元，為掛牌後歷史新高價，添增台股多頭信心。

三大法人買超297.6億元，其中，隨新台幣匯率升破29元關卡，資金瘋狗浪效應持續發威，外資昨日買超296.2億元，連三買，近八日就有六日單日大買逾290億元。外資在台指期留倉淨空單回補3,789口，降至51,157口，仍屬中性偏空操作。

統計外資主要敲進標的，以台積電49.9億元居冠，聯發科、日月光投控、奇鋐、鴻海、旺矽、中華電、光寶科、中信金等，買超金額在10.5至42.1億元不等，基本面無虞的人工智慧（AI）供應鏈明顯獲得買盤青睞。

投信單日大賣52億元，是3月3日以來最大賣超，連四賣、累計賣超120.7億元；自營商買超53.4億元，連三買，具有短線多空指標的自行買賣部位反手買超2.3億元；八大公股行庫逢高調節49.1億元，連三賣，為往後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，市場靜待7月9日關稅結果出爐，研判台灣可能落在15%至20%間，所幸費半指數仍強、美聯準會（Fed）降息氛圍轉濃，台股即使拉回幅度應屬有限，有望偏多震盪續往23,000點靠攏，建議持股汰弱留強。

美越達成貿易協議，加上大而美稅改法案利多延續，美股四大指數漲多跌少，標普、那斯達克2日攜手創歷史新高，台積電ADR漲3.9%，台股昨日一度漲238點至22,816點，尾盤漲勢收斂都收在相對低點，成交量擴增至3,838億元，留103點上影線。

盤面上漲家數接近八成，權值股漲多跌少，電子、大型金控普遍收高，其餘強勢族群主要分布於ABF載板、記憶體、砷化鎵、半導體設備材料、越南概念股等。

台積電 台股

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