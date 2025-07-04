台幣勁升 站上28字頭 外資大買台股、拋售美元 帶動匯價漲勢

台美關稅談判結果倒數計時，加上外資大動作買超台股，新台幣兌美元匯價昨（3）日持續飆漲，開盤不久即見28字頭，且一路創新高，雖央行盤中調節，抑制升勢，仍擋不住市場要台幣見28字頭的聲浪，終場以28.828元收盤，睽違三年收盤再見28元價位。

外資昨日連三買，單日買超台股296.2億元，累計買超台股839.7億元。在外資買超資金匯入下，新台幣匯價再升值1.91角，升破29元，以28.828元收盤，7月以來，已升值1.074元，升幅3.72%，累計今年以來新台幣兌美元升值3.953元，升值幅度達13.71%。

台美談判期間新台幣走勢

昨外匯市場成交量為18.43億美元，估外資匯入款8億美元左右。匯銀人士指出，目前外資持續匯入款，市場上除了「老大」在買美元外，新台幣看到「28」字頭，又新加入了散戶的買匯資金，隨著新台幣走升，散戶螞蟻雄兵也伺機而動。

外匯交易員指出，這一波新台幣走升的速度異常迅猛，背後主因來自外資大舉匯入台股，拋售美元態度積極，幾乎不計較匯率價格，導致新台幣短時間內快速升值。

相較之下，出口商面對台幣升勢則顯得相對保守。交易員表示，出口商普遍傾向掛出心中認為「合理」的匯率價格，並不願意追高拋匯。因此，在匯價一路升值的情況下，出口商掛單價格長期無法成交，新台幣也升至讓出口商「不忍卒睹」的價位，出口商交易意願明顯降低。

市場人士分析，若外資買超台股的態勢持續，台幣仍有進一步升值的壓力。目前匯市呈現「外資積極匯入、出口商觀望、散戶伺機進場」。

據央行統計，昨日新台幣升值0.66%，穩居最強亞幣，遠高於星幣升值0.15%，人民幣升值0.08%，日圓升值0.03%，台灣的貿易競爭國韓元則貶值0.04%。

匯銀表示，近期外幣以歐元的買氣較佳，今年以來歐元升值了13.35%；美元降息的預期讓今年以來美元指數下跌了10.81%。而歐元相對於日圓今年表現出更好的報酬率，原因之一是歐元區在關稅談判上目前沒有「壞消息」；而美日談判陷入僵局，川普近日連番砲轟並威脅對日本徵收35%關稅，日圓也受談判僵局影響，相對較不受投資人青睞。



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