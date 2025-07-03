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永續報告書倒數2個月 96%上市櫃公司尚未申報

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

還沒編永續報告書的上市櫃公司，要加快腳步了。證期局副局長高晶萍說，2025年起全體1,869家上市櫃公司都需編製永續報告書，至今有96%公司尚未完成，最晚需在2025年8月底完成申報（2024年度），否將遭證交所處最重100萬元違約金。

上市櫃公司永續報告書所提供資訊，是投資人、股東、客戶等利害關係人，進一步檢視企業永續經營表現及進行投融資決策等的重要參考依據，也有助防範企業「漂綠」行為。

金管會在2023年3月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，2023年起資本額逾20億元的上市櫃公司需編製永續報告書，2025年再納入資本額20億元以下者，等於全體上市櫃公司每年8月底前，都要編製並申報前一年永續報告書。

高晶萍說，20億元以下共1,276家上市櫃公司，將是今年首次強制要求編列。過去每年編制永續報告書者則有593家。

為協助企業編制永續報告書，證交所已建置ESG數位平台，只要公司輸入資料，會產製公司「標配」的永續報告書，將可大幅減輕公司編列成本，目前約有半數公司都有使用該數位平台做編列協助。

離8月底申報大限倒數兩個月，至今卻僅83家、僅4%上市櫃公司完成申報，等於還有1,786家、96%尚未申報。高晶萍說，公司多會在最後時間才會申報，依過往申報狀況，都很良好。

若2025年8月底前未完成申報者，證交所會依照公司章程，處1~3萬元違約金，情節重大者可處5~100萬元。過去僅有一家公司因永續資訊未經會計師確信，確信報告缺漏而遭證交所罰1萬元違約金。

永續報告書需經各公司董事會決議通過，若是金融業、食品業、化工業、及營收占五成以上的餐飲業等四大類，還得強制做第三方確信，其他類別則是採自願做確信。

平台 證交所

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