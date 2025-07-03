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鬆綁34家500億元級大公司重訊門檻 金管會估揭露量年減兩成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會3日完成修正相關法規，對資本額逾500億元的大公司，鬆綁其買賣債券與營業設備時的交易公告門檻。記者曾原信／攝影
金管會3日完成修正相關法規，對資本額逾500億元的大公司，鬆綁其買賣債券與營業設備時的交易公告門檻。記者曾原信／攝影

金管會3日完成修正相關法規，對資本額逾500億元的大公司，鬆綁其買賣債券與營業設備時的交易公告門檻。過去這類交易額只要達3億元或10億元即須公告，新制將門檻一律調高到公司實收資本額5%，預計七月底上路。

截至今年4月底，國內資本額逾500億元的公司僅34家，全為上市公司，將成為此次鬆綁規定的受惠者。

據金管會2022至2024年統計，若以舊制計算，三年間共須公告約475則。新制實施後，僅需公告87則，揭露數量可減少約八成，換算每年可減少約兩成公告量，有助降低企業申報負擔，並提升資訊揭露品質。

證期局副局長高晶萍表示，外界建議大型企業規模龐大，若仍比照一般上市櫃公司交易3億元或10億元即須公告的標準，易造成資訊揭露過度，攸關性反而降低。經金管會徵詢證交所櫃買中心意見後，決定啟動修法。

此次修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」條文，在預告期內，也曾收到業者建議，希望擴大適用到資本額達100億元以上者，但金管會未予採納。

高晶萍指出，資本額100億元至500億元的公司涵蓋範圍過廣，部分公司制度尚未健全，公司治理評鑑表現也不佳，因此先從大型、治理成熟的企業著手調整。

此次修法重點共三項：

一、針對資本額逾500億元的公發公司，買賣公債、公司債與金融債，且交易對象非關係人者，公告門檻由3億元調高至實收資本額5%。

二、取得或處分營業設備，且交易對象亦非關係人者，公告門檻由10億元同樣調高至實收資本額5%。

三、若該公司為無面額或每股面額非10元的大型公司，公告門檻則改以淨值2.5%為計算標準。

上市公司 櫃買中心 證交所 金管會

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