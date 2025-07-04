就市論勢／筆電、手機、零組件 可留意
盤勢分析
台股4月中以來強勁反彈，近期走勢轉趨高檔震盪，除市場預先反映第2季美元走弱造成季報出現匯損，部分資金也在觀望美國關稅豁免期即將結束後的情況。從近日美股指數再創歷史新高走勢來看，投資人對美國政策面不安情緒已經減少，顯示最壞情境已過去，美國政策面風險降低。
投資建議
持續看好的仍是AI相關族群，近期討論度高的AWS加單帶動相關類股漲勢，主要是因為整體產業鏈均為全新規格，初期產量因需要磨合期而無法達到原先預估，因此部分產量轉移至下半年出貨，這部分將反映在未來財報上。
至於市場普遍看淡的消費出口及筆電、手機等電子零組件等，目前評價位於偏低水準，若未來美國景氣走緩程度較預期樂觀，民眾消費意願提高，下半年有機會見到急單，因此可以適度留意。
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