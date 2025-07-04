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國泰證友善 體貼銀髮族

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券同仁穿上「彭祖體驗裝備」，感受視力、聽力模糊的生理退化狀態。國泰證券／提供
國泰證券同仁穿上「彭祖體驗裝備」，感受視力、聽力模糊的生理退化狀態。國泰證券／提供

國泰證券長期關注多元客戶的需求與高齡照護議題，今年台灣正式邁入超高齡社會，為了提供多元族群更友善的金融服務，國泰證券領先同業舉辦「彭祖與鐵拐雙體驗」活動，吸引將近80位同仁熱情參與。

國泰證券表示，活動中，同仁透過穿戴特殊模擬裝備與闖關情境，體驗銀髮族群與失能者的日常困境，不僅激發同仁對長輩、特殊需求顧客的同理心，也為國泰證券提供貼近客戶需求的客製化服務奠定基礎，落實「以人為本」的服務精神。

在「彭祖體驗」中，國泰證券同仁穿戴高齡模擬裝備，感受駝背、視力模糊等生理退化帶來的困擾，並在室內設置上下樓梯、彎腰取物等關卡，挑戰高齡生活的日常。

而「鐵拐體驗」則透過限制肢體行動，模擬中風後失能，半身偏癱、痙攣無力的情況，挑戰者要在肢體限制下，完成取物、著裝、進食、坐躺起身等任務。

同仁參與後，更了解顧客感受，紛紛表示，「透過體驗，讓我更能掌握弱勢族群與高齡客戶的需求」、「未來我會對長者給予更多包容跟同理心，如果服務環境的規劃跟設計能貼近長者需求，一定會讓客戶更自在」。

國泰證券累積多年服務銀髮客戶的經驗，除持續精進便利的線上金融服務，因應老年人口持續增長，去年更在全台九間實體分公司啟動「銀色櫃台」、提供多項無障礙設備，打造高齡快速通關服務。

國泰證券表示，藉由此次體驗活動，鼓勵同仁在面對長輩或身心功能受限的客戶時，能換位思考，並轉化為實際服務作為，也期盼未來，國泰證券從行動協助、溝通方式到金融商品設計上，都更貼近使用者需求，建立「看見需求、回應需求」的服務，為銀髮金融生活帶來更多便利及高品質體驗。

國泰

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