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準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

台積概念股 強勢演出

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美科技股持續強勢，帶動台股昨（3）日連三漲，台積電（2330）反應大而美稅改法案利多，股價改寫波段高點，帶動旺矽（6223）、志聖等相關概念股強強滾，法人預期主流架式不變，建議掌握盤面輪動節奏逢低布局。

美越達成貿易協議，加上美小非農ADP就業數據欠佳，市場預期美聯準會（Fed）本月降息機率提高，美股四大指數漲多跌少，輝達（NVIDIA）、台積電ADR分別上漲2.5%、3.9%，台股昨日受惠外資擴大買超，再寫本波反彈新高。

大而美稅改法案針對半導體產業抵稅優惠全面提高，激勵台積電股價持續盤堅，瑞耘、旺矽、景碩、雍智科技、志聖、中砂、聖暉*、迅得、帆宣、環球晶、漢唐、萬潤等相關概念股連動走揚，單日漲幅達1.4%至9.9%不等。

永豐投顧分析，根據供應鏈訪查，考量土地取得與開發、廠務與無塵室建設、設備取得等成本，美國約高出台灣30%至50%，稅務減免幅度提高有助縮短兩國建廠成本差異，後續或將配合關稅與進口稅政策，以防海外企業轉至其他地生產，台積電Fab21 P2、P3均可受惠。

志聖今年半導體相關設備營收可望成長40%至60%，應用領域包括CoWoS、SoIC、HBM、IC載板等，今年營運展望正向，新台幣兌美元匯率升值影響有限，昨日股價漲3.6%收158元，蓄勢挑戰半年線，萬潤漲1.4%收408元，延續高檔強勢整理。

中砂6月營收7.1億元，月增1.6%，年增24.6%，主要成長動能來自併購砂輪相關事業體，隨客戶對承載晶圓、鑽石碟、特殊晶圓需求提升，並持續將觸角延伸至海外IDM廠商，獲利預估有調高空間，昨日股價漲3.2%收330元，創近期收盤新高。

台積電 志聖

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