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元富投顧榮獲CMoney第五屆金曜獎 「盈餘預估準確獎」第二名

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
元富投顧榮獲CMoney第五屆金曜獎「盈餘預估準確獎」第二名。元富投顧總經理鄭文賢（左2）及研究部主管許婷婷代表領獎。（圖：CMoney提供）
元富投顧榮獲CMoney第五屆金曜獎「盈餘預估準確獎」第二名。元富投顧總經理鄭文賢（左2）及研究部主管許婷婷代表領獎。（圖：CMoney提供）

在CMoney最新公布的第五屆金曜獎評選中，元富投顧以卓越的表現榮獲「盈餘預估準確獎第」第二名，這一成就不僅肯定元富投顧在研究和預測盈餘方面的優異表現，也展示公司在培訓研究員和推動企業文化方面的獨到之處。

元富投顧研究團隊指出，近期全球經濟受關稅與匯率波動影響，使得上市櫃公司EPS預估面臨巨大挑戰，面對不確定性，研究員需進行大量情境模擬，例如參考2018年下半年景氣變化，並評估關稅、匯率等因素對每股獲利（EPS）的影響。

在挑戰之外，元富投顧獨有優勢在於研究員的資深經驗，他們見證過多次產業循環，能判斷當前情境與過往的相似性，進而更精準地預測景氣及EPS。此外，研究員與發言人建立長期關係，了解其發言特性，並結合對市場供需、庫存調整等產業循環的深刻理解，能提供更貼近實際的預估。

在下半年展望上，國內下半年經濟成長動能預期將趨緩，主要受到關稅扭曲和提前拉貨效應影響，上半年GDP成長率約5.3%，下半年預估將降至約1%，這主要歸因於關稅開徵前的提前消費與出口，以及關稅開徵後對美國經濟和台灣出口的持續影響，近期美國就業數據轉弱，也進一步印證了經濟放緩的趨勢。

目前台股評價並不算便宜，本益比約18倍，股價淨值比約2.2倍，均高於平均值，這意味著股市若欲進一步上行，需仰賴資金面動能。然而，由於關稅可能推升美國下半年通膨，使聯準會延後降息，進而影響台股的資金動能。因此，綜合基本面、評價面和資金面觀察，台股挑戰新高的機率相對有限。

而在AI與散熱族群方面，受惠於AI趨勢，特別是水冷散熱技術在伺服器中的普及，相關廠商值得關注，大型AI伺服器供應鏈也將受惠於GB200等新產品的出貨加速。

在台積電（2330）N2先進製程與相關供應鏈方面，台積電N2製程即將量產，且在美國和台灣持續擴廠，相關的特用化學材料、廠務工程等供應鏈將有機會。

在具題材性的新股方面：在盤勢橫向整理、消費性電子表現平平的背景下，具備籌碼優勢和新題材的新股，往往能吸引市場目光。

元富

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