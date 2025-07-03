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股王信驊AI伺服器需求暢旺！三大成長動能有利營運 股價創歷史新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
信驊。聯合報系資料照
信驊。聯合報系資料照

股王信驊（5274）受惠北美雲端服務供應商（CSP）及中國大陸伺服器客戶需求暢旺，激勵3日股價盤中衝上5,105元，創歷史新高價，終場收斂至5,010元，上漲30元、漲幅0.6%。

法人指出，信驊主要成長動能來自於三大要素，首先是通用型伺服器穩定成長及新款人工智慧（AI）伺服器對BMC晶片使用密度倍增、伺服器模組化帶動單板內涵價值擴增外，其次是資安帶動BMC規格升級周期縮短，且更多CSP客戶採用Mini BMC晶片亦為關鍵，最後則是無論輝達（NVIDIA）GB300 NVL72伺服器，或是AI ASIC伺服器，對於BMC晶片的資本支出效率持續提高，皆有利信驊營運。

觀察籌碼面，外資和國內自營站在賣方，單日各別賣超29張、6張，投信力挺、連續買超8天，累計張數達302張。

伺服器 信驊 晶片

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