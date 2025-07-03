外資買超293億！轉買拚填息鴻海1.3萬張 大買這檔高息ETF

台股3日收在22,712.97點，上漲135.23點，三大法人中僅投信賣超，外資買超293.21億元，連三買，統計外資買賣超個股發現，買超最多的是群益台灣精選高息（00919），單日大買27,350張，另外，除息第2天持續朝填息挺進的鴻海（2317）也獲外資青睞，轉為買超13,534張，仁寶（2324）則是高居外資賣超第一名個股。

台股早盤以22,707.41點開高，權王台積電（2330）跳空以1,105元開出，聯發科（2454）秒填息，領軍大盤指數上攻，盤中一度衝達22,816.2點，上漲238.46點，不過，尾盤台積電、聯發科、大量（3167）、緯穎（6669）、精成科（6191）、寶成（9904）遭到賣單調節，大盤漲點收斂，終場收在22,712.97點。

三大法人合計買超292.32億元，外資買超293.21億元，連三買；投信賣超54.34億元，連四賣；自營商買超（合計）53.45億元，其中自營商（自行買賣）買超2.33億元、自營商（避險）買超51.12億元。

統計外資買超前十大個股發現，電子股占5檔，金融股及ETF各占2檔，傳產股則僅有1檔，外資買超最多的是群益台灣精選高息，單日買超27,350張；面板雙虎也同步獲得外資買盤青睞。

鴻海去年度股利每股配發5.8元現金股利，為1991年上市掛牌以來的新高，連續6年配發率都超過5成，7月2日除息首日開高，朝填息前進，不過，除息首日外資賣超6,437張，3日為除息第2個交易日，股價續往填息挺進，盤中一度拉升至164.5元，終場收164元，外資買是轉為買超13,534張。

力積電（6770）結盟美國氮化鎵大廠納微半導體（Navitas），成功打進輝達（NVIDIA）晶片代工供應鏈，股價表現強勢，爆量攻上漲停17.65元鎖死，刷新3月26日以來波段新高，不過，外資卻是賣超7,600張。