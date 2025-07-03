大摩示警：台幣升值恐拖累科技硬體廠營收下滑10%

新台幣兌美元匯率強升，已成為近期市場投資人高度關注的議題。外資摩根士丹利（大摩）證券基於新台幣強升對企業營運面的影響，預期今年台灣科技硬體廠營收恐將出現10%的下滑風險。

這是外資圈中，第一篇因為新台幣匯率強升，而調降相關硬體廠商營運表現的報告。

針對新台幣升值對電子產業、尤其是科技硬體廠的影響，大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，除預期硬體廠全年營收將出現下滑風險外，主要生產廠房位在台灣的企業，更會有較大的毛利率衝擊。

施曉娟說，在大摩涵蓋的38家台灣科技硬體廠商中，有超過90%的公司、逾50%的營收是以美元計價。在其他條件不變下，倘若新台幣兌美元匯率維持在29-30元，相關公司全年營收將比原先預期的數據出現5%-10%的下滑風險。

此外，雖然多數公司採用自然避險方式來降低匯率風險，因此對毛利率的影響多在1個百分點內，不過若主要廠房位於台灣，如大立光（3008）、玉晶光（3406）、群創（3481）、友達（2409）等，則預期毛利率受衝擊的程度將會較大。

至於某些具有大量美元資產的公司（占營收比重大於50%），如果這些資產是現金或營運資金，則需在業外損益中反應匯兌損失，這些公司包括：川湖（2059）、大立光、元太（8069）、鴻準（2354）等，預期將受到較大的影響。