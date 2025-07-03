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慧洋自結6月 EPS 0.05元、上半年0.4元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）2025年6月合併營收11.89億元，累計2025上半年營收為73.15億元，並同步公告自結獲利，6月份散裝運價指數緩步回升，推升營業利益為2.1億元，營業利益率回升至18%，惟本月因新台幣、日幣及瑞士法郎相對美金升值，認列匯兌損失約250萬美元，稅前盈餘39,079仟元，自結每股稅前盈餘為0.05元，累計上半年營業利益為8.41億元，稅前盈餘為2.95億元，自結每股稅前盈餘達0.4元。

近期國際局勢動盪不安，美國貿易政策反覆，加上中東地緣政治風險升溫，對全球航運市場帶來潛在衝擊。慧洋表示，由於旗下船隊未涵蓋油輪業務，且燃油成本由租方負擔，若未來伊朗正式封鎖荷莫茲海峽，對公司營運直接衝擊有限，然而國際貿易環境的不確定性仍會影響市場信心，公司將持續密切關注局勢發展並審慎因應。

此外，南美地區今年穀物豐收，產量創歷史新高。受美國政策與關稅影響，中國大陸積極轉向巴西採購以降低對美依賴，航程增加將有助於推升運價，再加上巴西今年度收成時程較往年延後，有助延長出貨周期，有望支撐暑假傳統淡季行情。

面對大環境的不確定性，慧洋將聚焦於優化船隊運力並加強汰舊力道，今年度截至6月底已認列4艘售船收益約1,200萬美元，另尚有公告處分1艘，預計於8月份交船認列。今年預計處分約10艘老舊船舶，以提升船隊競爭優勢，確保營運效率維持在最佳狀態。

慧洋 美國

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