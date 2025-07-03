群電營收／6月31.24億元為今年以來高點 下半年 AI 伺服器大躍進

電源大廠群電（6412）公布6月營收31.24億元，月增3.6%，年減5.5%，為今年以來高點；第2季合併營收91.30億元，季增8.2%，年增2.6%。

群電累計今年上半年合併營收175.72億元，年增3.7%。

群電表示，6月受惠季底拉貨效應，筆電電源出貨表現較上月提升，不過，在美國的對等關稅未定下，客戶對高階機種拉貨意願不高，導致出貨集中在中低階機種，再加上台幣升值影響，使得上月營收較去年同期衰退。

公司強調，劇烈的匯率變動已成為企業經營不可忽視的挑戰，公司除強化避險操作，並持續優化產品結構，以提升附加價值與整體競爭優勢，緩解台幣升值對營運的不利影響。

在高階新產品的部分，群電AI伺服器/High Power電源以及通訊電源新產品在6月都已順利放量，新品出貨動能將延續至本季，而66KW powershelf 產品目前在客戶端測試順利，有機會在下半年量產，成為公司AI伺服器電源發展歷程上的重大躍進。