三大法人加碼292億元 外資3天注資837億元、投信連4賣

美國與各國貿易協商逐步傳出好消息，提升市場多頭氛圍，台股3日股匯齊揚。新台幣站穩28、並見28.8字頭，強升近2角。大盤則由權王台積電（2330）、股王信驊（5274）雙創波段新高領攻，指數一度衝上22,816.2點、強漲238.46點，但尾盤賣單調節台積電、聯發科（2454）、大量（3167）、緯穎（6669）、精成科（6191）、寶成（9904）、和椿（6215）等，使得大盤漲點急縮至135.23點，終場收22,712.97點，成交值放大至3,743.6億元。三大法人買超292.33億元，外資連3日已注資836.72億元。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連3日買超、續敲進293.21億元，投信連4賣、再調節54.34億元；自營商買超（合計）53.45億元，其中自營商（自行買賣）買超2.33億元、自營商（避險）連3買、再加碼51.12億元。

個股表現上，3日共有19檔股價收漲停，其中力積電（6770）成交量98,851張、杭特（3297）50,446張、東台（4526）13,168張、南電（8046）14,088張，強力吸金。而人氣王由神達（3706）拿下。

統計成交值超過百億元個股有4檔，包括：台積電成交值404.16億元，股價漲0.46%、收1,090元，盤中最高達1,105元。聯發科成交值148.48億元，今除息25元，股價直接開高在1,300元、秒填息，終場持平收在1,270元。神達成交值105.36億元，受惠馬斯克xAI衝刺AI建設題材帶動，股價一度衝上74.1元，但隨著漲多賣壓增強，終場翻黑跌1.7%、收69.5元。台達電（2308）100.41億元，股價漲6.87%、收459元，盤中最高460元。

統計成交量逾10萬張個股有3檔，其中，神達成交146,840張，勇奪人氣王寶座；新光金（2888）成交134,460張，股價漲0.88%、收11.4元；南亞科（2408）成交103,974張，股價漲2.33%、收50.6元。

統計收漲停個股共19檔，依序為：辣椒（4946）漲10%、收176元，瑞利（1512）漲10%、收8.25元，同亨（5490）漲10%、收29.15元，勝德（3296）漲10%、收20.9元，瑞耘（6532）漲9.98%、收69.4元，杭特漲9.98%、收66.1元，力積電漲9.97%、收17.65元，尚凡*（5278）漲9.95%、收34.8元，位速（3508）漲9.94%、收19.35元，博磊（3581）漲9.92%、收35.45元，東台漲9.92%、收28.25元，蜜望實（8043）漲9.92%、收26.6元，智晶（5245）漲9.91%、收24.95元，南俊國際（6584）漲9.88%、收189元，長園科（8038）漲9.88%、收41.7元，台翰（1336）漲9.87%、收21.15元，東哥遊艇（8478）漲9.86%、收228.5元，地心引力（3629）漲9.83%、收22.35元，南電漲9.73%、收124元。