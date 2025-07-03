台積電被大降獲利預期！原來是這原因 首家外資下修今明年EPS

台匯3日再攀升值高峰，市場擔憂上市櫃企業的獲利表現。外資摩根士丹利（大摩）證券基於新台幣強升對企業營運面的影響，調降台積電（2330）今明二年每股稅後純益（EPS）各6%、12%，調降後EPS各為55.01元及64.61元。

這是外資圈中，第一家因為新台幣匯率強升，而調降台積電獲利預期的報告。

由於第2季新台幣兌美元匯率已強升約10%，進入第3季後，台匯更已見到28字頭。市場法人指出，央行的匯率政策，今年守29元，明年則將見到28元，如今才剛進入下半年就已見到28字頭，市場擔憂電子產業後續營運恐將承壓。

針對新台幣升值對科技指標廠台積電的影響，大摩半導體產業分析師詹家鴻說，第2季台匯強升10%，恐將對台積電毛利率造成逾3%的衝擊，使得下半年毛利率，由原先預估的58%-59%調降至55%-56%。

而匯率升值也將對台積電的獲利造成影響。詹家鴻根據新台幣升值的情況估算，同步調降台積電今明兩年每股稅後純益（EPS）各6%、12%，調降後EPS各為55.01元及64.61元。

不過詹家鴻強調，根據歷史經驗，新台幣升值與台積電本益比擴張及外資持股比率具有正向關。因此儘管受到新台幣升值因素影響，仍維持台積電「優於大盤」評等、及目標價1,288元不變。