台股上漲135點收22,712點 台積電漲5元收1,090元

台股3日開高震盪，早盤以22707.41點開出，終場收22712.97點，上漲135.23點，漲幅0.6%，成交量3743.6億元。櫃買則收234.6點，上漲1.68點，台積電（2330）收在1090元，上漲5元，漲幅0.46%。

盤面上以類股來看，電子零組件、鋼鐵、玻陶、橡膠、造紙、塑膠、紡織、電機機械、電子通路、航運、運動休閒等較為強勢，另外，生技、觀光、食品、網通、數位雲端等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，台達電（2308）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、鴻海（2317）、環宇-KY（4991）、旺矽（6223）、南亞科（2408）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、新日興（3376）、安國（8054）、台燿（6274）、杭特（3297）、中華電（2412）、智邦（2345）、世界（5347）、貿聯-KY（3665）、原相（3227）。

而量大弱勢的則有，神達（3706）、大量（3167）、世芯-KY（3661）、華碩（2357）、緯穎（6669）、創意（3443）、精成科（6191）、廣達（2382）、寶成（9904）、技嘉（2376）、康霈*（6919）、藥華藥（6446）、新盛力（4931）、致茂（2360）、聯電（2303）、統一（1216）、華星光（4979）、聯鈞（3450）等。

統一投顧表示，美國參議院週二通過大而美法案，晶片投資抵減升至35%，對台積電有利；美財政部長貝森特表示9月前會降息；馬斯克旗下AI新創公司百億美元資金到位；台幣升值熱錢持續推升股市，眾利多因素對台股有利。

惟外資避險空單仍逾5萬口，台幣匯率強升仍會將影響財報，預估台股維持高檔震盪盤堅，緩步往2萬3關卡邁進。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、台幣升值概念股、重電及能源等。