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千金股+1！旺矽睽違5月重返千元俱樂部 信驊、台積電齊創波段高
美越達成貿易協議，加上「輝積」起飛拉抬費半指數再創新高，大振台股電子族群多頭士氣，除權王台積電（2330）觸及1105元以外，股王信驊（5274）也不甘示弱，向上突破5000元大關、觸及5105元，衝上10餘月波段高點；此外，美系外資按讚多檔「ASIC」概念股，也帶動旺矽（6223）飆升8%，睽違5個月後重返千金俱樂部，台股歡喜迎接19千金。
據美系外資最新發布的《全球科技產業》報告，預估2025、2026年全球AI晶片出貨量將達900萬與1,200萬顆，其中ASIC（特殊應用晶片）占比將升至38%、40%，年增率高達25%與40%。法人看好ASIC成為AI伺服器的主流架構，將為台系供應鏈注入強勁動能。
外資點名多檔具受惠潛力個股，其中千金股即有7檔入列：台積電、聯發科（2454）、信驊、旺矽、穎崴（6515）、緯穎（6669）、川湖（2059），橫跨晶圓代工、IC設計、測試介面、伺服器組裝與散熱模組，展現高價權值股在AI浪潮中的核心地位。
股王信驊首季EPS達23.45元、優於市場預期，法人預估第二季營收季增上看5%，表現有望超越公司財測，第三季再望成長5～10%。隨著通用型伺服器穩定成長、AI伺服器對BMC晶片使用量倍增、模組化架構推升單板價值，法人預期信驊今年與明年EPS皆可望穩步上揚。
旺矽方面，5月營收達12億元，月增24.1%、年增50.6%，創歷史新高。公司加速擴產，第一季垂直探針卡產能已擴充逾30%，第四季MEMS探針卡將再擴充50%。隨AI與HPC晶片進入3奈米與更先進製程，MEMS新案穩步放量，動能持續增溫。
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