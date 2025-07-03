快訊

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

聽新聞
0:00 / 0:00

千金股+1！旺矽睽違5月重返千元俱樂部 信驊、台積電齊創波段高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

美越達成貿易協議，加上「輝積」起飛拉抬費半指數再創新高，大振台股電子族群多頭士氣，除權王台積電（2330）觸及1105元以外，股王信驊（5274）也不甘示弱，向上突破5000元大關、觸及5105元，衝上10餘月波段高點；此外，美系外資按讚多檔「ASIC」概念股，也帶動旺矽（6223）飆升8%，睽違5個月後重返千金俱樂部，台股歡喜迎接19千金。

據美系外資最新發布的《全球科技產業》報告，預估2025、2026年全球AI晶片出貨量將達900萬與1,200萬顆，其中ASIC（特殊應用晶片）占比將升至38%、40%，年增率高達25%與40%。法人看好ASIC成為AI伺服器的主流架構，將為台系供應鏈注入強勁動能。

外資點名多檔具受惠潛力個股，其中千金股即有7檔入列：台積電、聯發科（2454）、信驊、旺矽、穎崴（6515）、緯穎（6669）、川湖（2059），橫跨晶圓代工、IC設計、測試介面、伺服器組裝與散熱模組，展現高價權值股在AI浪潮中的核心地位。

股王信驊首季EPS達23.45元、優於市場預期，法人預估第二季營收季增上看5%，表現有望超越公司財測，第三季再望成長5～10%。隨著通用型伺服器穩定成長、AI伺服器對BMC晶片使用量倍增、模組化架構推升單板價值，法人預期信驊今年與明年EPS皆可望穩步上揚。

旺矽方面，5月營收達12億元，月增24.1%、年增50.6%，創歷史新高。公司加速擴產，第一季垂直探針卡產能已擴充逾30%，第四季MEMS探針卡將再擴充50%。隨AI與HPC晶片進入3奈米與更先進製程，MEMS新案穩步放量，動能持續增溫。

AI 信驊

延伸閱讀

台積電飆1100元赴美設廠再掀論戰 藍綠互嗆賣台

陽明交大攜手台積電 暑假推動「Belight AI 悅讀半導體」校園科普

台積電將於2027年退出氮化鎵代工 納微轉單力積電搶進AI電源商機

Navitas 轉單曝光內幕 台積電證實兩年內逐步退出氮化鎵

相關新聞

千金股+1！旺矽睽違5月重返千元俱樂部 信驊、台積電齊創波段高

美越達成貿易協議，加上「輝積」起飛拉抬費半指數再創新高，大振台股電子族群多頭士氣，除權王台積電（2330）觸及1105元...

美系外資點名「牢牢續抱」！這檔AI股飆天價 三個月大漲逾六成

美系外資分析師看好亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，主要受惠人工智慧（AI）的強勁動能所推升，點名2檔台股首選個股...

台積電開盤勁揚20元突破1,100元 台股早盤漲逾200點

台股3日開盤指數上漲129.67點，開盤指數為22,707.41點，早盤漲逾200點，最高來到22,816.20點。台積...

台股上漲135點收22,712點 台積電漲5元收1,090元

台股3日開高震盪，早盤以22707.41點開出，終場收22712.97點，上漲135.23點，漲幅0.6%，成交量374...

台積電ADR再創新高 法人：台股後續有機會上攻

美國與越南達成貿易和關稅協議，美股標普和那指收盤再創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）強漲3.97%再創新高，台積電期貨...

聯發科除息大秀秒填息 睽違4年再寫當日填息紀錄

IC設計龍頭聯發科（2454）3日進行除息，每股配發現金股利25元，在大盤氣氛偏多推動下，股價早盤跳空開高，以1,300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。