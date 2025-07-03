美系外資點名「牢牢續抱」！這檔AI股飆天價 三個月大漲逾六成

美系外資分析師看好亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，主要受惠人工智慧（AI）的強勁動能所推升，點名2檔台股首選個股為台積電（2330）及台達電（2308），預料未來12個月應會延續上漲動能；台達電3日開高走高，創下歷史新高價，短短不到3個月的時間， 股價大漲逾6成。

台達電3日以431.5元開出， 股價持續往上衝高，一度拉升至460元，上漲30.5元， 漲幅7.1%， 寫下歷史新高價， 統計由4月初的低點275元反彈走高以來，不到3個月時間，股價漲幅達67%。

美系外資分析師團隊看好在AI強勁動能帶動下，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，漲勢甚至能持續12個月，台股中首選台積電及台達電；報告中更表明，「不建議在未來3個月內從AI類股大幅撤離資金，而是傾向於牢牢續抱贏家」。

台達電5月合併營收410.45億元，連續3個月站穩400億元大關，為歷來最強5月，創單月營收歷史次高，月增0.6%，年增17%，主要拉貨動能為AI伺服器電源及資料中心基礎設施等應用。

台達電董事長鄭平日前曾表示，在關稅90天豁免期之下，第2季營收會比第1季好，儘管面臨關稅變數，全年營運展望維持成長及中長期布局不變；外界預期，台達電第2季營收有望連兩季改寫新猷。