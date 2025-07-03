小摩橫跨三洲路演！點名這五檔台廠 盤中集體走強

外資摩根大通（小摩）證券近期橫跨三大洲舉行路演，並歸納出五大關鍵，解析亞洲科技產業前景。台廠中，小摩看好台積電（2330）、台光電（2383）、信驊（5274）、鴻海（2317）、欣興（3037）等五檔潛力股，且皆於3日盤中紛紛走強，其中台積電最高更衝至1,105元。

小摩在過去兩周完成於歐洲、加拿大與美國的路演行程，會晤超過80位投資人，針對亞太科技股進行深入交流。根據小摩彙整的五大觀察，包括：AI依舊是市場核心主題，美國投資人布局高於亞洲投資人；中國AI伺服器在H20禁令影響下的潛在成長空間。

另外，GB伺服器供應瓶頸仍具爭議性、Kyber 576將成為電源與散熱管理的關鍵突破；對CCL/PCB產業仍維持正向看法，投資焦點正從科技龍頭轉向落後族群等，為台廠供應鏈的台積電、台光電、信驊、鴻海、欣興等點出新一波潛力，皆維持「優於大盤」評等。

首先，小摩觀察到，美國投資人對AI前景依舊充滿信心，整體部位明顯高於亞洲投資人。部分亞洲市場過度聚焦供應瓶頸引發的訂單調整，反而誤判為終端需求趨緩訊號，導致布局保守。小摩認為，儘管第2季市況波動，但美歐資金對AI成長動能仍有信心，展現出耐震性與布局決心。

AI主題熱度不減，小摩認為中國市場有望將成為下一波成長動能的關鍵。小摩指出，市場普遍低估中國AI伺服器的潛在爆發力。由於受限美國H20禁令，中國企業對替代方案的需求持續升溫。

其中，輝達（NVIDIA）正積極開發新一代較低階AI推論晶片B20與B30，預計最快將於2025年第3季問世。此外，主權國家層級的AI建設有望在2026年成為另一波推升力道，端視各國政策推動與AI戰略落地進程。

令人意外的是，輝達在財報電話會議中曾強調GB200系統產能「大幅改善」，卻遭部分海外投資人質疑。小摩指出，第2季GB200的確已有產能進展，但由於部分CSP客戶導入客製化MGX架構設計，反而形成新的供應瓶頸；小摩目前對2025年GB架構伺服器機櫃出貨量維持2.5萬台不變。

另外，在硬體技術層面，小摩認為Kyber 576有望成為電源與散熱管理的突破點，尤其針對高效AI伺服器架構而言，潛在應用備受期待。不過，由於時程尚未明朗，市場暫時仍以觀望為主，後續進展將是關鍵觀察指標之一。