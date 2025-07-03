CCL股王台光電續飆新高 PCB首檔千金股在望

CCL股王台光電（2383）3日股價持續刷新歷史新高價， 早盤以911元開出後約在10時30分後出現急拉，股價一度衝高到942元， 統計3個月不到的時間， 台光電股價翻倍，大漲131%，市場關注台光電是否將成為首檔站上千元的PCB股，為台股千金股再添新血。

根據研究機構最新數據預測，台灣印刷電路板（PCB）產業鏈今年海內外產值將挑戰1.29兆元，年增5.8%，創下新高，包括台光電、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝（6672）等銅箔基板（CCL）及軟性銅箔基板龍頭台虹（8039）、PCB上游玻纖一貫布廠富喬（1815）等材料商的成長更將超過產業。

台光電先前釋出展望表示，對全產品線各應用領域發展都持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算至低軌衛星，都將維持成長動能，全年營運前景可期。

台光電先前也引用法人機構數據，預期高階銅箔基板市場年複合成長率28% （2024-2027），銅箔基板市場年複合成長率12%，台光電成長率將高於高階銅箔基板市場。

台光電股價在4月9日盤中曾下滑至407元， 隨後一路走高，3日以911元開出， 約在10時30分後出現急拉， 股價幾乎呈現90度的急漲，從914元一路衝高至942元，寫下歷史新高價，統計不到3個月時間， 股價翻倍大漲。

台股3日出現19千金，台光電是否能突破千元關卡引來市場關注，多家外資也都將台光電目標價喊上千元；台光電被視為準千金股，若真能站上千元， 將是首檔PCB千金股。