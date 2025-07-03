快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

聽新聞
0:00 / 0:00

力積電爆量漲停！攜手納微打入輝達供應鏈 搶攻氮化鎵商機

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
力積電。聯合報系資料照
力積電。聯合報系資料照

力積電（6770）結盟美國氮化鎵大廠納微半導體（Navitas），成功打入輝達晶片代工供應鏈，帶動股價3日早盤強勢爆量，近10點即成交逾9萬張，股價攻上漲停鎖在17.65元，刷新3月26日以來波段新高，漲停買單掛單近2.5萬張，成交量擠進台股前三，受到市場高度關注。

隨著AI伺服器對電壓與電流需求日益提升，氮化鎵（GaN）市場商機持續升溫。納微今年5月獲得輝達GB300高電壓氮化鎵元件大單，力積電與納微合作後，成為繼台積電（2330）後輝達另一重要晶圓代工夥伴，搶攻GB300帶來的龐大高電壓電源管理市場。

業界分析指出，若以人體比喻，台積電負責代工生產輝達AI晶片，猶如AI伺服器的大腦核心，掌控運算與決策；而力積電專注打造氮化鎵電源管理晶片，扮演供應大腦「養分」的角色，確保AI伺服器電力穩定且高效，兩者相輔相成，共同支撐AI運算強大動能。

納微表示，將在力積電竹南8B廠以0.18微米CMOS製程生產涵蓋100至650伏特的氮化鎵產品，藉由先進製程提升性能、能效與成本效益。預計100伏特系列產品今年第四季完成認證，2026年上半年投產，高壓650伏特產品將在未來1至2年內逐步由台積電轉移至力積電代工。

另一方面，面對中國大陸近年積極擴建成熟製程晶圓代工產能，力積電董事長黃崇仁強調，公司「不能跟著拚價格」！並積極轉型脫離低毛利製程，布局高附加價值產品線。自2019年起，力積電投入Wafer-on-Wafer（WoW）3D堆疊技術，聚焦邊緣AI、車用電子及高效能運算（HPC）領域，迎戰AI世代新戰場。

此次與納微合作，不僅讓力積電躋身輝達重要供應鏈，也象徵其在氮化鎵高壓電源管理市場的布局日益鞏固，未來成長動能備受看好。

AI 力積 台積電

延伸閱讀

結盟美氮化鎵大廠 力積電打進輝達代工鏈

英特爾追趕台積 製程跳級…爭取蘋果、輝達訂單

馬斯克攻AI 百億美元上膛…鴻海、緯創等台鏈吃補

遠雄攻北士科 三案齊發

相關新聞

台積電開盤勁揚20元突破1,100元 台股早盤漲逾200點

台股3日開盤指數上漲129.67點，開盤指數為22,707.41點，早盤漲逾200點，最高來到22,816.20點。台積...

權王神龍擺尾 台股黑翻紅…專家：留意期貨空單攀高

台股昨（2）日受美高科技股回檔影響，盤中一度重挫逾百點，不過鴻海、日月光投控等指標權值股除息，市場買盤追捧，加上最後一盤...

台積電ADR再創新高 法人：台股後續有機會上攻

美國與越南達成貿易和關稅協議，美股標普和那指收盤再創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）強漲3.97%再創新高，台積電期貨...

聯發科除息大秀秒填息 睽違4年再寫當日填息紀錄

IC設計龍頭聯發科（2454）3日進行除息，每股配發現金股利25元，在大盤氣氛偏多推動下，股價早盤跳空開高，以1,300...

川普拍板越南關稅新制！儒鴻、聚陽喊訂單穩了 不再延單觀望

美國總統川普宣布，已與越南達成新一輪貿易協議，未來越南輸美商品將依非原產地成分比例實施分級關稅，最高稅率約為20%。台灣...

10日線上召開…大立光法說 三點聚焦

大立光昨（2）日公告，將於下周四（10日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，公布上季財報並釋出本季展望，預料上季匯損狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。