力積電爆量漲停！攜手納微打入輝達供應鏈 搶攻氮化鎵商機

力積電（6770）結盟美國氮化鎵大廠納微半導體（Navitas），成功打入輝達晶片代工供應鏈，帶動股價3日早盤強勢爆量，近10點即成交逾9萬張，股價攻上漲停鎖在17.65元，刷新3月26日以來波段新高，漲停買單掛單近2.5萬張，成交量擠進台股前三，受到市場高度關注。

隨著AI伺服器對電壓與電流需求日益提升，氮化鎵（GaN）市場商機持續升溫。納微今年5月獲得輝達GB300高電壓氮化鎵元件大單，力積電與納微合作後，成為繼台積電（2330）後輝達另一重要晶圓代工夥伴，搶攻GB300帶來的龐大高電壓電源管理市場。

業界分析指出，若以人體比喻，台積電負責代工生產輝達AI晶片，猶如AI伺服器的大腦核心，掌控運算與決策；而力積電專注打造氮化鎵電源管理晶片，扮演供應大腦「養分」的角色，確保AI伺服器電力穩定且高效，兩者相輔相成，共同支撐AI運算強大動能。

納微表示，將在力積電竹南8B廠以0.18微米CMOS製程生產涵蓋100至650伏特的氮化鎵產品，藉由先進製程提升性能、能效與成本效益。預計100伏特系列產品今年第四季完成認證，2026年上半年投產，高壓650伏特產品將在未來1至2年內逐步由台積電轉移至力積電代工。

另一方面，面對中國大陸近年積極擴建成熟製程晶圓代工產能，力積電董事長黃崇仁強調，公司「不能跟著拚價格」！並積極轉型脫離低毛利製程，布局高附加價值產品線。自2019年起，力積電投入Wafer-on-Wafer（WoW）3D堆疊技術，聚焦邊緣AI、車用電子及高效能運算（HPC）領域，迎戰AI世代新戰場。

此次與納微合作，不僅讓力積電躋身輝達重要供應鏈，也象徵其在氮化鎵高壓電源管理市場的布局日益鞏固，未來成長動能備受看好。