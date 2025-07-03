聯發科除息大秀秒填息 睽違四年再寫當日填息紀錄

IC設計龍頭聯發科（2454）3日進行除息，每股配發現金股利25元，在大盤氣氛偏多推動下，股價早盤跳空開高，以1,300元開出，較除息參考價1,270元整整高出25元，順利完成「秒填息」，成為聯發科歷來第3次於除息當日即回補息價。

雖然盤初強勢開高，但盤中一度回測平盤附近，顯示市場獲利了結與觀望氣氛交錯。法人指出，聯發科具備穩定獲利與高股利政策支撐，加上本次順利填息，有助於提振投資人信心。

歷史紀錄顯示，聯發科前兩次除息當天即完成填息，分別發生於2009年7月17日與2020年7月6日，當時現金股利分別為14元與10.5元。今年則延續慣例，再度於除息首日成功回補。

根據公司財報，聯發科2024年共配發54元現金股利，全年配息率達80.69%，以昨日收盤價計算，殖利率約為3.98%。現金股利將於7月31日發放。