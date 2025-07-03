PCB族群除息旺季 南電景碩尖點大漲填息、聯茂跟進

印刷電路板（PCB）族群營運步入傳統旺季，各大廠除息旺季也同步來到，載板PCB廠商景碩（3189）南電（8046）以及鑽針廠商尖點（8021）3日早盤大漲皆快速填息，CCL廠商聯茂（6213）3日除息1.8元，跟進邁向填息之路早盤最高上漲1.1元。

PCB載板廠商歷經去年考驗，雖有虧損但仍超額配發，不過配息絕對值相對往年低，有利於填息，南電7月3日為除息1元，現金股利發放日8月6日，景碩今日也除息1元，皆順利大漲逾4%完成填息。景碩早盤最高來到88.9元，南電則數度亮燈漲停來到124元上漲11元。載板龍頭欣興（3037）預計7月10日除息1.5元，今日也大漲逾4%，早盤最高119.5元。

此外，新台幣今年第2季強升約12%，衝擊主要中高階產能在台灣的PCB載板廠商，考驗各廠商管理。法人分析，新台幣強升衝擊下預估南電第2季本業雖仍獲利但整體將因匯兌損失逾2億元轉虧損，下半年旺季到來再力拚轉盈。

事實上就匯率衝擊南電前董座吳嘉昭在先前股東會交棒前已預告，載板方面的接單及產銷狀況還是很好，但在關稅和新台幣升值的雙面夾擊下，第2季的業績會比較辛苦。

法人則預估，南電今年第2季本業雖仍可維持獲利，但受新台幣升值衝擊干擾毛利率估計毛利率，估毛利率維持低檔5%上下和首季差異不大，業外估計有匯損逾2億元干擾實際待公司結算，但預期稅後整體將轉為虧損。

PCB上游鑽針廠商尖點受惠PCB旺季來臨，尖點日前展望提到，儘管全球產業景氣受到關稅議題的不確定性影響，能見度不佳，但公司將持續推動穩定增長，期望今年的營收與獲利均能較去年有所提升。

CCL廠商聯茂營運也逐步升溫，AI競賽帶動銅箔基板CCL升級商機，法人看好相關主要台廠台光電（2383）、聯茂、台燿（6274）與騰輝（6672）皆可望受惠，連動CCL廠商股價掀起比價行情。

聯茂累計今年前五月則達136.09億元，年增22.6%。聯茂先前已提及，AI伺服器規格提升，不僅Nvidia Blackwell系列GPU持續帶動高階電子材料升級加速，多家雲端服務供應商（CSP）AI ASIC加速卡設計升規也擴大市場對高階銅箔基板（CCL）之需求，聯茂M6、M7、M8等級之高速材料持續放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶。此外，聯茂說，

地緣政治影響下，因應客戶在高階電子材料上的需求以及全球供應鏈的變化，聯茂泰國廠擴建今年上半年開始量產，為公司長期成長步調提早奠定基礎。