川普拍板越南關稅新制！儒鴻、聚陽喊訂單穩了 不再延單觀望

美國總統川普宣布，已與越南達成新一輪貿易協議，未來越南輸美商品將依非原產地成分比例實施分級關稅，最高稅率約為20%。台灣成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）皆表態對協議方向樂觀其成，認為政策明朗有助品牌客戶恢復穩定採購、降低不確定風險。

紡織股王、股后今日開盤後股價也應聲大漲，儒鴻股價一度來到450.5元，漲幅逾8%，聚陽盤中股價來到269元，漲幅逾6%。根據美越雙方達成的貿易框架，新制度將針對出口商品中非越南原產成分的比例，採取分級課徵關稅。成分中外國原料占比越高，適用的關稅級距也越高，最高將達20%或更高；若非原產成分較低，則適用較低稅率；至於完全由越南生產製造的商品，則有望適用最低稅率，預計為統一的10%。

儒鴻指出，目前公司在越南的產能占比約六成五，美國與越南的新關稅框架符合市場預期，且關稅分級制度具備一定彈性，整體屬於正面發展。不過，公司也提到，儒鴻未來擴廠重點將落在印尼，因此仍需持續觀察印尼與柬埔寨等東南亞其他產地的關稅政策變化，此外，關稅影響程度取決於與其他產地的比較，才能評估長期布局策略。

儒鴻進一步指出，現階段關稅已不再是主要壓力來源，主要是品牌客戶將陸續調整產品價格，將關稅成本逐步反映至終端售價，市場對相關衝擊的適應度已逐漸提高。公司也持續與客戶密切合作，確保生產與銷售端穩定運作。

聚陽則指出，相較4月初時，越南獲得的對等關稅稅率高達46%，降至最高20%已屬可控範圍。且隨著政策方向已明朗，有助於品牌客戶制定穩定的採購策略，不再因不確定性延遲下單。至於後續的影響，關鍵仍在於相對其他產地的比較優勢，若其他國家的關稅達35%、而越南為20%，則具相對競爭力；即便其他國家達成10%關稅待遇，越南最多也僅高出10%，仍在可接受範圍內，不至於因此流失大量訂單。

越南目前占聚陽整體產能約35%至36%，與印尼合計約占產能八成。未來聚陽也將依稅負調整出口組合，增加使用美國棉等低稅負原料的產品比重，至於高稅率商品如機能服等則視情況調整產地或規模。

儘管關稅衝擊仍存在，儒鴻與聚陽均認為，美方釋出明確規則後，有助市場穩定與客戶採購決策，加上越南產地在製造效率與成本上仍具優勢，新關稅協議出爐後，不致面臨訂單大幅流失壓力。