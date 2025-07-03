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美越協議引爆製鞋多頭…三檔漲停噴出 寶成填息翻黑潑冷水

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
製鞋業。示意圖／ingimage
製鞋業。示意圖／ingimage

美越達成貿易協議，美國將對越南部分出口產品徵收20%關稅，此舉針對中國透過越南轉運商品規避關稅，轉運貨物稅率更高達40%，以防洗產地問題。此消息激勵服裝和鞋類股大漲，Nike股價飆升4.1%，引爆台股製鞋族群多頭氣氛。今早來億-KY（6890）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）三檔跳空漲停，鈺齊-KY（9802）、中傑-KY（6965）、豐泰（9910）等個股也強勢上攻；然而，寶成（9904）在2日大量爆量漲停後，今日除息首日雖迅速完成填息，但旋即翻黑走弱，導致整體族群漲幅收斂，三檔跳空漲停股均被打開，鈍化多頭動能。

除了美越達成貿易協議利多外，Nike最新一季財報優於預期，並認為未來銷售和獲利衰減情況將趨緩。國內業者表示，以Nike最新公布的財報觀察，雖然仍呈現衰退，但展望逐漸轉趨樂觀，顯示新執行長策略開始奏效，國內相關製鞋大廠豐泰、寶成、志強等都可望受惠。

其中，Nike占豐泰整體營收比重達85%，法人估豐泰下半年營運將恢復往年成長動能，全年度營運可望維持成長，營收、獲利都將優於去年。

而寶成昨獲投信大舉買超60,786張，噴出逾9萬張大量收漲停。今日除息首日，配息1.7元，股價昨收35.05元，早盤最高衝上33.95元，快速完成填息，但隨後賣壓湧現，股價翻黑走弱，同步增添製鞋族群空壓。

寶成5月合併營收216.65億元、年減6.8%；前5月合併營收1,102.17億元、年增2.4%。寶成製鞋業務以美元計的5月營收年增0.5%，為連15個月年增正成長；累計前五月年增5.6%。

寶成 漲停 營收

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