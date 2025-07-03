聯發科每股配25元秒填息 達發也朝填息前進
台股3日有超過70檔上市櫃公司除息， 聯發科（2454）每股配發25元現金股利， 除息秀亮眼，一開盤跳空以1,300元開出，秒填息；另外同歩除息的達發（6526）每股配發12.5元現金股利，早盤以544元開出，也朝填息前進。
聯發科3日除息，每股配發25元現金股利，預計將發放下半年現金股利400.41億元， 2日收在1,295元，除息參考價1,270元， 早盤以1,300元開出， 一開盤就完成填息；達發2日收在548元， 除息參考價536元， 早盤以544元開出，同樣朝填息前進。
法人表示，Google（美）v7e專案將延後至2026年，預估貢獻營收的時間將落在2026年第4季，全年約貢獻10億美元， 另外，預期聯發科有望在2027年下半年取得下一代v8e專案及更多CSP專案，成為強勁的成長動能。
此外，法人預期Wi-Fi 7滲透率將從2024年的6~7%上升至2025年的15~20%。聯發科Wi-Fi業務將受惠於先進者優勢。
聯發科看好AI長期趨勢，董事長蔡明介在股東會時表示，雲端資料中心與AI ASIC晶片，將是未來3年聯發科營運的核心成長引擎。
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