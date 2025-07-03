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台積電7月法說會先卡位 11檔高含積量ETF 7月除息秀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資7月1日大買台股482億元，台積電（2330）買超逾1.7萬張，外資亦大筆敲進聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等半導體千金股，這波新台幣升值熱錢效應，趁台積電7月17日法說會前，外資提早卡好位，瞄準半導體股淘金，帶動台股半導體ETF股價第3季上攻機會大增，建議投資人可鎖定7月除息半導體ETF優先布局，留意除息前布局時機，掌握息利雙收。

7月美股行情，受企業財報季帶動，及機構投資人重新布局下半年資產配置，支撐美股續漲，除標普500及那斯達克指攀新高外，外資也從6月25日持續回補台股逾達1,500億元，其中，買超金額集中在電子股，以半導體超過900億元佔最多，顯示台股這波由新台幣走升，帶來的資金行情。

從7月開始，外資看好權王台積電有望續扮台股多頭總司令外，包括聯發科、創意、世芯-KY等半導體千金股，也成為外資這波佈局台股波段行情的快攻部隊，不過法人表示，考量近期美股走高、新台幣熱錢走得又快又急，加上台股景氣面臨綠燈衝擊下，市場賣壓可能隨時出籠，建議投資人看好半導體後市之際，不妨將單一股票轉向指數化配置，同步加碼半導體ETF或高含積量台股ETF，分散投資可以降低波動風險。

根據CMoney統計，從7月16日起，將有11檔高含積量台股ETF展開除息，其中包括新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）與富邦台灣半導體（00892）等三檔半導體ETF，以及八檔含積量逾兩成以上台股ETF上演除息大戲，從各投信官網公布預估配息金額來看，新光臺灣半導體30（00904）預估7月配息金額為0.48元，創00904史上單次配息金額最高紀錄，預估年化配息率達10.91%，在同樣在7月除息半導體ETF中獨占鰲頭，亦超前其他7月除息的高含積量台股ETF，配息表現令市場刮目相看。

新光臺灣半導體30 (00904)ETF經理人詹佳峯表示，台積電身為全球先進製程唯一供應商，7奈米以下的先進製程的銷售占比達到69%，較前年58%成長許多，展望今年，魏哲家提到今年會是台積以規穩健成長的一年，顯示未來AI逐步應用在資料中心、電腦、手機、汽車、物聯網等，模型也越複雜，越需要更先進製程的半導體支援，仍持續看好台灣半導體產業長線發展，現階段布局台灣半導體ETF，正處於極佳的戰略位置，與台灣半導體產業受惠AI大成長趨勢的初升段軌跡上。

另從技術面來看，台股分析師指出，台積電月KD值，已在50左右交叉向上，代表權王台積電在中期走勢上，重新進入多頭格局；另對照半導體產業指數，代表月線的20日均線，與200日年線即將出現黃金交叉表現，根據過去半導體業指數呈黃金交叉後的波段行情統計，前一次(2023/2/7)半導體指數出現黃金交叉後，波段漲幅最高來到63.64%，倘若7月台積電法說繼續報喜，台積電股價有機會再創新高，對照大盤若同步出現月KD黃金交叉，將推動第三季加權股價指數走出新格局，ETF投資人若看好台股後市，現階段可逢低卡位半導體為主的台股ETF或高含積量ETF。

11檔高含積量ETF七月配息概況(資料來源：CMoney、各投信官網)
11檔高含積量ETF七月配息概況(資料來源：CMoney、各投信官網)

半導體 台積電 台股

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