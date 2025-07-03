台積電開盤勁揚20元突破1,100元 台股早盤漲逾200點

台股3日開盤指數上漲129.67點，開盤指數為22,707.41點，早盤漲逾200點，最高來到22,816.20點。台積電（2330）開盤價1,105元，上漲20元。

群益投顧表示，大盤指數收盤逆轉收紅守穩短期均線，技術面延續短多，惟量能續航力不足拖累多頭攻勢，暫時仍以偏多震盪為主。題材族群個股接力輪動，續參考短期技術面汰弱換強操作。

操作題材可留意：

1.駭客攻擊事件頻傳，資服網安已成剛需─國內企業及機構遭遇網攻事件頻傳，現又傳出連台灣最大資訊系統整合商精誠資訊也遭到駭客攻擊勒索，由於該公司客戶涵蓋航空、金融等多個重要產業，消息一出令人震驚，再次凸顯資安重要性。資安事件層出不窮，將持續帶動資訊服務網路安全需求。

2.新台幣升值助威，暑假概念股有戲─時序進入7月，除各級學校開始放暑假外，也即將迎來中元節、父親節等消費旺季，加上新台幣強升為外銷產業帶來壓力，反觀包括食品、遊戲、餐飲、旅行社、航空、文創等暑假概念族群,在國人消費力獲得提升下可望受惠，有題材表現機會。

周三（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,484.42點，下跌10.52點、跌幅0.02%；S&P500指數上漲0.47%；那斯達克指數上漲0.94%；費半指數上漲1.88%。台積電ADR漲3.97%，收在233.6美元，再創歷史新高，較台北交易溢價24.9%。

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周三創下收盤紀錄新高，美國和越南達成貿易協議讓投資人對貿易局勢信心漸增，科技股上漲也支持漲勢。美國10年期公債殖利率由前一交易日4.25%上揚至4.29%。

三大法人周三集中市場合計買超59.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超61億元，投信賣超13.1億元，自營商（自行買賣）賣超1.5億元，自營商（避險）買超13億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少976口至170口，其中，外資淨空單增加2,429口至54,946口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加88口至1,995口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在17,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.14。VIX指數下降0.04至24.25。外資台指期買權淨金額-0.76億元 ; 賣權淨金額-0.19億元。整體選擇權籌碼面偏多。