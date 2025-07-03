權王神龍擺尾 台股黑翻紅…專家：留意期貨空單攀高

台股昨（2）日受美高科技股回檔影響，盤中一度重挫逾百點，不過鴻海（2317）、日月光投控等指標權值股除息，市場買盤追捧，加上最後一盤神祕資金急拉台積電，上演神龍擺尾戲碼，終場指數收22,577點、漲24點，由黑翻紅，展現強勁支撐力道。

美股費半與納斯達克指數周二同步收黑，衝擊台股昨日早盤開跌90點，盤中跌點擴大至157點。

戲劇性的是，尾盤最後一筆5,495張神祕買盤猛拉台積電，將權王從最後五分鐘撮合前盤下1,075元拉升至平盤價1,085元收市，帶動指數瞬間漲升91點並由黑翻紅，成交金額則縮至3,044億元，呈現「價漲量縮」格局。

最後一盤的神祕買盤來自何方？根據盤後資料交叉比對解析，主要來自包里昂、摩根士丹利、野村、滙豐、花旗、瑞銀等外資居多，還有富邦與中信等壽險金控、及以當沖客聞名市場的凱基台北等部分市場主力等。

觀察盤面結構，被動元件、遊戲軟體、觀光與工具機等次族群表現亮眼，具新台幣升值概念的航空、食品、資產等部分個股走勢也相對強勢。

18檔千金股漲跌互見，緯穎上漲1.6%，表現最搶眼；祥碩下跌2.1%最疲弱。

三大法人昨日合計買超59.2億元。其中外資買超61億元，連二買、累計買超543.5億元，但期現貨不同步，台指期未平倉淨空單再擴增2,429口至54,946口，創下歷史新高。

投信賣超13.1億元、連三賣，累計賣超68.7億元；自營商買超11.4億元，連二買、累計買超101.3億元。八大公股行庫逢高調節17.2億元，連二賣、累計賣超130.7億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家意見，隨著美國對等關稅暫緩期將屆滿，川普明確表態不考慮延長，引發市場對貿易政策的憂慮。

外資期貨淨空單水位目前已創新高，若後續關稅利空出盡，外資回補空單的同時，可能同步調節現貨部位，造成台股短期賣壓。