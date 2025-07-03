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就市論勢／ASIC 供應鏈 可留意
盤勢分析
美國6月標普PMI走高，顯示美國境內景氣快速擴張。這樣的差異也影響到股市表現，美股近期因獲利改善、政策風險下降與降息預期，表現明顯優於其他市場。
市場普遍預期Fed將於9月降息，若屆時順利啟動降息，不僅有望支撐美股，亦可望為全球債市與新興市場資金帶來喘息空間。然在此之前，仍需關注關稅政策是否造成更大通膨壓力，成為壓抑降息動能的阻力。
回到台股，外資期貨淨空單已加碼至5.4萬口新高水位。目前外資在現貨市場大幅買進，卻同時透過借券賣出與期貨布局空單，形成一種先拉高再壓盤的套利操作。因此，7月第三周預計成市場關注焦點，除台指期結算，當周還有台積電（2330）法說，需關注接下來外資的現貨、借券與期貨三項變化，是否出現壓低結算操作跡象。
投資建議
市場預估，2025年CSP資本支出年增率高達51%，即便到了2026年，增幅仍有15%。代表數據中心、AI伺服器等基礎設施仍將持續擴建，拉抬對AI晶片需求。波段策略，可留意先進製程／封裝、ASIC供應鏈中的龍頭與高價股。
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