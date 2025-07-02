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股息、價差雙收益 股票型配息基金成新寵

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
鉅亨買基金最新資料顯示，過去深受投資人青睞的平衡型基金，其市占率2023年的45%，2024 年則由債券型基金以40%稍稍領先。圖／AI生成
鉅亨買基金最新資料顯示，過去深受投資人青睞的平衡型基金，其市占率2023年的45%，2024 年則由債券型基金以40%稍稍領先。圖／AI生成

高利率環境下，台灣基金投資市場結構出現轉變。鉅亨買基金最新資料顯示，過去深受投資人青睞的平衡型基金2023年市占率45%，2024年則由債券型基金以40%稍稍領先。但成長最顯著的則是股票配息級別基金，市占率由19%攀升至27%，成為今年基金市場的最大黑馬。

鉅亨買基金表示，受惠於美台股市高股息題材發酵，以及企業獲利回升、評價面具吸引力，股票型配息基金吸引不少投資人轉向，藉由「息收+資本利得」同時布局，尋求更佳報酬表現。

投資風險屬性方面也出現變化。鉅亨買基金指出，2023年偏好穩健型（RR3）基金的投資人占比接近八成，但至 2024年已降至六成六，反而有更多資金轉向風險屬性較高的 RR4、RR5 級別基金，包括非投資等級債、高股息股票等產品。此一現象顯示「追求收益」已不再與「保守策略」劃上等號，投資人對風險的接受度提高。

鉅亨買基金表示，資金也從過去集中於百億美元以上的「巨艦型」基金，逐漸分散至1至10億美元的小型基金。由於此類基金持股相對集中，調整部位速度較快，市場變動時更具機動性，也成為新一波資金流向焦點。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，面對配息趨勢變化，投資人可循序建立現金流策略，從債券型基金打底，搭配股票型基金增強成長潛力，再根據市場情勢動態調整風險與部位，以提升整體投資彈性與效益。

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