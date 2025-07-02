買庫藏 一年來123家執行
臺灣證券交易所統計，自2024年7月1日起至2025年6月30日止，共有123家上市公司（合計152件）執行買回庫藏股，目前已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數為124件，其中，35件執行率達100%，34件執行率低於50%。
證交所分析，以類股來看，電子零組件達23件最多，汽車工業17件、光電14件分居第二、三名，半導體、生技醫療、鋼鐵工業等都在十件以上。
觀察上市公司買回庫藏股目的，計有92件將轉讓給員工，另有60件是為維護公司信用及股東權益。至於申請買回股數最多前五名公司，依序為：友達（2409）15.3萬張、光寶科13萬張、燁輝9萬張、大同7.5萬張、可成6.7萬張。
為提升資訊揭露透明度，證交所提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下的「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。
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