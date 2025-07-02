聽新聞
0:00 / 0:00
市場觀望美國關稅變數…台股量縮震盪 外資空單飆高
台股今天盤中跌逾百點，但台積電最後一盤急拉收平，帶動指數由黑翻紅；外資買超最多的是今天除息的日月光投控，達3萬2714張；賣超最多的是元大台灣50（0050），達4萬8978張。
台股今天收在22577.74點，上漲24.02點，成交值縮小至新台幣2976.02億元。三大法人自營商買超11.43億元、投信賣超14.26億元、外資及陸資買超70.7億元，合計買超新台幣67.87億元。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股現在仍處於7月9日關稅緩衝期結束前的觀望，指數未過波段高點，也沒破近一兩週低點，但外資在現貨買超，卻在期指布空單，約5萬5000口空單已創新高。因此，台股持續盤整，等待7月9日關稅緩衝到期的變數釐清。
外資今天買超前10名依序為日月光投控、彰銀、中信金、兆豐金、啟碁、中工、南亞、元大台灣價值高息（00940）、元大滬深300正2（00637L）、台新金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言