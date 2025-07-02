快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

投資人積極轉向股票型基金 善用三步驟打造更完善現金流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國人偏愛領息商品，最近幾年，配息基金更儼然成為台灣基金投資人必買的品項。而在全球高利率環境持續下，配息基金市場風向也隨之快速轉變。根據「鉅亨買基金」統計顯示，原本穩坐配息投資人心頭好的平衡型基金，市占逐步讓位給債券型與股票型基金，特別是「股票型配息級別基金」，更躍升為最大黑馬，掀起一波資金流向新熱潮。

根據「鉅亨買基金」最新基金銷售資料顯示，2023年平衡型基金曾以45%市占率穩居龍頭，但至2024年後，債券型基金以40%微幅領先，真正令人驚艷的則是股票型配息級別基金，市占從2023年的19%一舉升至27%，成長幅度為三大類型之最。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，美股與台股的高股息概念股火力全開，加上企業獲利回溫、估值具吸引力，使投資人看好「息收+股價增值」的雙重紅利，積極轉向股票型基金。

此外，觀察配息投資人對基金風險屬性的偏好亦有所改變。原本持有穩健型（RR3）基金在2023年的占比近八成，隔年則下降至66%，反而轉進RR4與RR5的積極型基金產品，藉助非投資等級債、高股息股票等基金追求更豐厚的現金流與資本利得，呈現「追息不等於保守」的新趨勢。至於RR1及RR2的保守級投資占比則穩在8%附近，象徵市場仍保留一塊安全緩衝區，隨時可轉守為攻。

另一方面，配息投資人的資金也開始從百億美元以上的巨艦級基金分散至1至10億美元規模的基金產品。張榮仁表示，因為這類基金的資金規模較小、持股數量有限，調整部位時對市場的衝擊也較低，換股自然更迅速，在債市拐點與股市輪動之際，能快速調整部位，自然就成為新一波吸金焦點。

因應新配息趨勢，張榮仁建議投資人可依三個步驟建置配息策略。第一步，用債券型基金建立基礎現金流；第二步，根據自身風險承受度適當配置股票型配息級別基金；第三步，視市場溫度在不同風險等級及規模間動態切換，讓投資組合在穩健與成長之間彈性調整。一旦能靈活駕馭這三個步驟，再搭配鉅亨買基金終身免手續費優惠，更有機會在配息戰場上拔得頭籌。

股票 配息 高股息

延伸閱讀

基富通「TISA好享投」上線 首波近50檔專家嚴選免手續費低經理費基金

基富通「TISA 好享投」上線 免手續費、低經理費基金任選

TISA上路 基富通、中租開賣

6月海外基金績效：股票報酬戰勝匯損 分散投資仍為王道

相關新聞

台積電尾盤拉高收平盤 台股由黑翻紅漲24點收22,577點

台股2日開低後緩步向上走揚，收盤前強拉台積電（2330）股價，大盤指數由黑翻紅，收盤上漲24.02點，終場以22,577...

台股低買氣中逆轉勝！三大法人買超縮至67億元 寶成噴量漲停超搶鏡

川普關稅寬限大限將屆，美股昨夜轉弱，亞股今日也漲跌不一，台股在台積電（2330）幾乎整場於低檔狹幅整理影響下，盤中多空於...

投資人積極轉向股票型基金 善用三步驟打造更完善現金流

國人偏愛領息商品，最近幾年，配息基金更儼然成為台灣基金投資人必買的品項。而在全球高利率環境持續下，配息基金市場風向也隨之...

Fed釋降息訊號 富蘭克林華美：投資級債ETF迎來布局良機

美國降息預期升溫，資金持續湧入債市。美國聯準會6月FOMC會議釋出今年可能降息兩次訊號，市場預期最快降息時點落在9-10...

達運光電自7月3日起得為融資融券交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票達運光電（8045）...

除息旺季多空交鋒 日月光填息七成搶眼、台泥庫藏股護價

台股正值除權息旺季，7月2日有多檔產業要角除息，除了權值重兵鴻海（2317）、鴻準（2354）以外，包括日月光投控（37...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。