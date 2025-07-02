投資人積極轉向股票型基金 善用三步驟打造更完善現金流

國人偏愛領息商品，最近幾年，配息基金更儼然成為台灣基金投資人必買的品項。而在全球高利率環境持續下，配息基金市場風向也隨之快速轉變。根據「鉅亨買基金」統計顯示，原本穩坐配息投資人心頭好的平衡型基金，市占逐步讓位給債券型與股票型基金，特別是「股票型配息級別基金」，更躍升為最大黑馬，掀起一波資金流向新熱潮。

根據「鉅亨買基金」最新基金銷售資料顯示，2023年平衡型基金曾以45%市占率穩居龍頭，但至2024年後，債券型基金以40%微幅領先，真正令人驚艷的則是股票型配息級別基金，市占從2023年的19%一舉升至27%，成長幅度為三大類型之最。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，美股與台股的高股息概念股火力全開，加上企業獲利回溫、估值具吸引力，使投資人看好「息收+股價增值」的雙重紅利，積極轉向股票型基金。

此外，觀察配息投資人對基金風險屬性的偏好亦有所改變。原本持有穩健型（RR3）基金在2023年的占比近八成，隔年則下降至66%，反而轉進RR4與RR5的積極型基金產品，藉助非投資等級債、高股息股票等基金追求更豐厚的現金流與資本利得，呈現「追息不等於保守」的新趨勢。至於RR1及RR2的保守級投資占比則穩在8%附近，象徵市場仍保留一塊安全緩衝區，隨時可轉守為攻。

另一方面，配息投資人的資金也開始從百億美元以上的巨艦級基金分散至1至10億美元規模的基金產品。張榮仁表示，因為這類基金的資金規模較小、持股數量有限，調整部位時對市場的衝擊也較低，換股自然更迅速，在債市拐點與股市輪動之際，能快速調整部位，自然就成為新一波吸金焦點。

因應新配息趨勢，張榮仁建議投資人可依三個步驟建置配息策略。第一步，用債券型基金建立基礎現金流；第二步，根據自身風險承受度適當配置股票型配息級別基金；第三步，視市場溫度在不同風險等級及規模間動態切換，讓投資組合在穩健與成長之間彈性調整。一旦能靈活駕馭這三個步驟，再搭配鉅亨買基金終身免手續費優惠，更有機會在配息戰場上拔得頭籌。