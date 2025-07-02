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Fed釋降息訊號 富蘭克林華美：投資級債ETF迎來布局良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國降息預期升溫，資金持續湧入債市。美國聯準會6月FOMC會議釋出今年可能降息兩次訊號，市場預期最快降息時點落在9-10月，帶動投資級債券ETF資金大舉流入。根據美銀引述EPFR最新統計，截至6月25日，投資級企業債基金單周淨流入擴大至46.8億美元，較前一周的28.8億美元明顯增加。富蘭克林華美投信指出，長天期投資級債不僅提供穩定息收，更具備價格上漲潛力，可望成為下半年資產配置核心。

全球貿易政策再添變數，美國總統川普宣布不延長7月9日到期的對等關稅暫緩期，歐盟雖表態願接受10%普遍關稅但要求特定產業豁免，美加貿易談判亦可能重啟。FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，各國與美國的關稅政策談判正在進行中，訊息分歧且充滿不確定性。

洪慧珊分析，就貨幣政策觀察，Fed雖維持基準利率在4.25%至4.5%區間不變，但同時警示停滯性通膨風險，並下調2025年經濟成長預期至1.4%，上調核心通膨預估至3.1%。洪慧珊指出，近期美國經濟數據好壞參半，30年期美債殖利率在4.75%-5%區間震盪走跌，反映市場對降息預期升溫。

值得注意的是，00982B已公告首次配息，投資人若欲參與此次配息，可在7月15日前買進並持有，除息日為7月16日，配息發放日為8月8日。

洪慧珊進一步表示，00982，採嚴格的信評篩選標準，要求三大信評均須達投資級才能納入，同時排除新興市場風險。目前分散投資於10個已開發國家、17個產業、105個優質發行公司的166檔公司債，提供投資人最嚴謹的投資把關。

債券ETF 川普 美國聯準會 配息 關稅 降息

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