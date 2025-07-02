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集保結算所協助證券商建置後檯作業中心 強化帳務處理效率與數位化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所規劃四大原則以協助證券商建置作業中心。(臺灣集中保管結算所/提供)
臺灣集中保管結算所規劃四大原則以協助證券商建置作業中心。(臺灣集中保管結算所/提供)

為協助證券商建置後檯作業中心，臺灣集中保管結算所持續優化帳簿劃撥作業流程，積極擴充帳簿劃撥直通式(STP)服務與自動化收檔功能，並於今(2025)年6月完成最後一塊拼圖，總公司統籌收取報表的系統功能上線，自此全數完成作業中心相關帳簿劃撥簡化與自動化作業。

配合金融數位化發展趨勢，金管會已開放證券商可依業務需求，統籌辦理集保後檯相關業務，取代以往各分公司重複作業模式，進一步強化證券商整合資源、提升營運效率。

集保結算所總經理陳德鄉表示，長期以來，集保結算所開放客戶可透過電子簽章法規定方式向證券商申請辦理帳簿劃撥作業，證券商再透過STP服務系統，將客戶申請資料通知集保結算所，達成帳簿劃撥作業全面數位化。過去STP服務年交易量約有800萬筆，2024年交易量已逾1,000萬筆，預估今年可望突破1,400萬筆，市場需求成長快速。此外，自2022年起也開放跨營業據點辦理帳簿劃撥，讓證券商總公司可查詢各分公司交易結果，提供證券商整合資源作業環境。

陳德鄉表示，集保結算所將持續推動系統升級與標準化作業，協助證券商掌握金融科技轉型契機，以因應未來的挑戰，強化我國金融市場基礎建設與數位韌性，共創資本市場長遠發展。

證券商 集保結算所

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