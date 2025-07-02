台股低買氣中逆轉勝！三大法人買超縮至67億元 寶成噴量漲停超搶鏡
川普關稅寬限大限將屆，美股昨夜轉弱，亞股今日也漲跌不一，台股在台積電（2330）幾乎整場於低檔狹幅整理影響下，盤中多空於22,470點~22,530點間僵持對峙；所幸，臨收前台積電再度上演甩尾劇碼，急拉10元、收平盤1,085元，鴻海（2317）、神達（3706）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）等電子要角也隨之拉升，大盤逆轉勝翻紅作收，終場上漲24.02點、收22,577.74點，但成交值在三大法人買超大舉縮手至67.88億元之下，同步降至2,976.02億元。個股表現上，共17檔收漲停，其中以寶成（9904）受NIKE股價大漲激勵，噴出9.4萬餘張成交量最搶眼，另大量（3167）、智通*（8932）也有逾萬張成交量。
統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超70.7億元，投信賣超14.26億元；自營商買超（合計）11.43億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.59億元、自營商（避險）買超13.02億元。
統計今日成交值超過百億元個股，以及成交量超過10萬張個股，都只有兩檔；成交值部分，權王台積電255.98億元，股價拉尾收平在1,085元，權后鴻海104.5億元，股價漲1.57%、收162元，除息首日表現不差。而成交量部分，南亞科成交127,546張，股價收低0.1%、報49.45元，神達成交108,781張，股價上漲2.91%、收70.7元。
統計漲停股共17檔，依序為：欣普羅漲10%、收43.45元，成交量1,407張；地心引力漲10%、收20.35元，成交量28張；蜜望實漲10%、收24.2元，成交量1,077張；熒茂漲10%、收20.9元，成交量1,833張；西勝漲9.97%、收17.1元，成交量3,572張；大量漲9.96%、收138元，成交量15,055張；笙泉漲9.94%、收29.85元，成交量1,164張；凱衛漲9.93%、收41.5元，成交量3,258張；智晶漲9.93%、收22.7元，成交量295張；泓格漲9.92%、收83.1元，成交量2,756張；倚強科漲9.91%、收48.8元，成交量1,279張；必應漲9.91%、收106.5元，成交量4,825張；博士旺漲9.89%、收28.9元，成交量87張；凱碩漲9.88%、收37.8元，成交量2,376張；寶成漲9.87%、收35.05元，成交量94,355張；東哥遊艇漲9.76%、收208元，成交量1,195張；智通*漲9.73%、收141元，成交量14,493張。
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