0050下半年預估配息0.36元 7/21除息
元大投信旗下旗艦ETF元大台灣50（0050）下半年分配收益公告出爐，每受益權單位預估配息金額為新台幣0.36元，此為0050於6月中完成分割、重新恢復交易後首度除息，預計7月21日進行。
0050分割案是採4倍分割，此次配息0.36元，如果乘以4為1.44元，比起今年上半年配息2.7元大幅縮水。另外0050採取半年配，1年配息2次，如果對照今天收盤股價48.65元，年化殖利率僅1.48%，引發市場討論。
對此，法人認為，相較於高股息ETF標榜配息，0050為市值型ETF，資本利得比股息更重要，減少配息繼續投入，反而可以放大長期複利效果。以0050於6月18日分割後重新恢復交易為例，當天掛牌股價為47.16元，到今天收盤價48.65元，短短半個月波段漲幅3.15%，投資人賺到資本利得，可以彌補縮水的股息。
0050預計7月21日除息，想參與除息的投資人，最後買進日為7月18日，股息預計8月8日入帳。
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