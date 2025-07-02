基富通「TISA好享投」上線 首波近50檔專家嚴選免手續費低經理費基金

國人長期理財有好幫手，由臺灣集保結算所、櫃買中心與30多家基金公司共同成立的基富通證券，於7月1日正式上線「TISA好享投」，民眾只要上基富通官網或APP，即可每月最低1,000元起，投資由專家嚴選的主動式優質基金，而且通通終身0手續費、無信託管理費，經理費率甚至下殺至0.5%起。

TISA帳戶採定期定額方式扣款投資，可投資基金包括TISA級別基金、好好退休準備平台的境內基金，及好享退基金（好享退不開放新申購，僅定期定額中契約可持續扣款）。基富通客戶登錄官網或APP後，直接申購TISA基金即同步開通TISA帳戶；非基富通客戶於官網或APP完成開戶申請，將同時取得TISA帳戶資格。

首波在本週上架基富通平台的TISA基金將近50檔，包括統一大滿貫基金、統一台灣動力基金、國泰台灣高股息基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、PGIM保德信高成長基金、PGIM保德信中小型股基金、群益馬拉松基金、群益全民成長樂退組合基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、安聯四季成長組合基金、富邦精銳中小基金等12檔TISA級別基金，以及37檔好好退休境內基金。

民眾申購TISA基金後，基金受益憑證都會歸入「TISA帳戶」，並且可以在「集保e手掌握」App中查詢個人所有TISA帳戶內的投資明細，未來也能銜接更多政策優惠。

基富通董事長林丙輝表示，「TISA好享投」完整銜接金管會TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶，Taiwan Individual Savings Account）政策，採專戶管理方式，提供國人低成本且友善便利的長期理財管道，目的是要協助民眾有序儲備個人財富，替未來的生活鋪路。

如果民眾過去曾投資好好退休準備平台的境內基金或好享退基金，並且仍有庫存，基富通也非常貼心，在開通TISA專戶後，會幫民眾將契約與庫存一併撥入「TISA帳戶」保管，投資人不僅原有的0手續費、低經理費率等權益都不受影響，未來還能享有更多投信業者推出的TISA基金等優惠。

林丙輝表示，基富通最早在2019年、2021年與基金公司共同讓利，分別推出「好享退」、「好好退休」兩大全民退休自主投資專案，合計吸引超過10萬人定期定額投資，在協助長期紀律理財方面，不管是服務流程、使用者介面，都有豐富的經驗。現在「TISA好享投」是普惠金融政策的延續，相信一開始即可提供民眾最高品質的服務。

林丙輝強調，基富通的股東背景比較特殊，與其他基金銷售機構不同，營利不是唯一目標，經營理念是要讓全民理財普及化發展，所以未來一樣會秉持著誠信可靠的企業本質，提供高公信力、豐富經驗和完整產品的「TISA好享投」服務，幫助更多民眾一輩子安心地在基富通平台上理財，逐步累積人生財富，讓個人未來更加有保障。