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台積電尾盤急拉收平 台股翻紅收漲24點

中央社／ 台北2日電

美參院通過「大而美法案」及降低半導體製造商在美建廠成本，但台積電今天一度下挫15元，但尾盤急拉收平，台股指數終場也由黑翻紅，小漲24.02點。

加權指數終場收在22577.74點，漲24.02點，漲幅0.11%，成交值新台幣2976.02億元。

權值股台積電盤中一度跌15元，最低至1070元，隨後跌勢收斂，最後一盤急拉，收在平盤1085元；今天除息的鴻海收162元，漲2.5元，漲幅1.57%；聯發科收1295元，漲20元；同樣在今天除息的日月光投控收141.5元，漲1.5元，漲幅1.07%。

貨櫃三雄長榮站上200元大關，收在201元，漲1.01%；陽明收73.1元，漲0.55%；萬海收92元，上揚0.88%。航空雙雄華航收21.75元平盤；長榮航收40.9元，上揚2.12%。

台積電 長榮航

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