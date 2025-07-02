台積電尾盤拉高收平盤 台股由黑翻紅漲24點收22,577點

台股2日開低後緩步向上走揚，收盤前強拉台積電（2330）股價，大盤指數由黑翻紅，收盤上漲24.02點，終場以22,577.74點作收，成交量2,976.02億元；台積電則收平盤價1,085元。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、神達（3706）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、晟銘電（3013）、寶成（9904）、華碩（2357）及藥華藥（6446）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、邁達特（6112）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、華擎（3515）、迎廣（6117）、高技（5439）、康霈*（6919）及元大金（2885）。

第一金投顧表示，市場資金信心恢復，在技術面與資金面雙重支撐下，操作可考慮逢低買進偏暫且偏多操作。類股方面，電子、BBU、機器人、旅行社等相對強勢，可作為短線主軸，操作建議掌握題材延續性與量能配合，中期則須留意匯率與國際變數對出口與毛利的壓力，若後續市場轉弱，須適時調節高位持股，靈活因應。

部分國家仍與美國就關稅問題進行積極協商，市場對未來貿易政策走向趨於正面樂觀。美國聯準會下半年有望實施兩次降息，資金環境寬鬆預期進一步鞏固多頭信心，本周市場將關注美國經濟數據，包括即將公布的製造業 PMI 指數，以及周四登場的非農就業報告與失業率數據，將牽動全球市場對聯準會貨幣政策調整時點的預期走向。

短線可布局受惠 AI、高階製程、先進封裝等族群，包括台積電、聯發科、IC 設計、矽晶圓及機器人概念股等，同時關注 CoWoS、ASIC 與 AI 伺服器供應鏈的輪動機會，權值股轉強將帶動指數震盪墊高，整體策略以選股重於選市、強勢股順勢操作為原則，搭配風險控管與資金彈性，為下半年可能延續的多頭行情預作布局。