除息旺季多空交鋒 日月光填息七成搶眼、台泥庫藏股護價

台股正值除權息旺季，7月2日有多檔產業要角除息，除了權值重兵鴻海（2317）、鴻準（2354）以外，包括日月光投控（3711）、和泰車（2207）、台泥（1101）、新普（6121）、和成（1810）、慶豐富（9935）等也為除息首日。但受到台股因關稅大限在即，以及美股轉弱等因素頻頻回測5日線干擾，多數個股填息路顯得有些顛簸難行，惟日月光投控、台泥填息達五成以上，表現相對搶眼。

其中，日月光投控每股配息5.2961元，除息參考價140元，今日股價開高為140.5元，目前暫高見144元，填息達七成，成交量也同步放大至3萬張以上，表現相對出色。股息將於7月30日發放。

日月光投控高層日前表示，先進封裝需求正處於起飛階段，公司將持續加碼投資，強調資本支出「不會手軟」。未來將同步加速東南亞布局，強化車用與機器人相關封測產線，以因應AI與自動化趨勢。而對於半導體長線展望，日月光重申未來十年全球半導體市場規模可望突破1兆美元大關看法，並指出AI將是推動產業創新的關鍵動能，同時預見人機互動將無所不在，「機器人時代」即將來臨。公司將持續深化先進封裝技術，搶攻未來應用浪潮所帶來的龐大成長契機。

若以籌碼面觀察，三大法人6月合計賣超35893張，包括外資賣超31332張、投信賣超6096張、自營商買超1536張；而7月首個交易日，三大法人續賣超4,139張。

另，和泰車每股配息20元，除息參考價564元，盤初股價一度爬升至569元，填息約25%，但股價隨即翻黑，落於低檔貼近平盤整理。和泰車股息將於7月24日發放。

據交通部最新公告指出，6月全台新車領牌數達34,320輛，優於市場預期的3.3萬輛水準，月增8.2%、年增約3~4%，顯示買氣逐步回溫。不過，累計上半年總市場僅198,967輛，仍年減14.6%，顯示市場回升力道尚未穩固。

對此，和泰車對7月車市轉趨樂觀，預估單月銷量可望重返4.5萬輛以上，與去年同期水準相當。另，為彌補近兩個月的遞延銷售，推出史上最強購車優惠，包括特定熱銷車款加碼贈品、延長保固、購車金等優惠，單車優惠總值最高上看16萬元，力拚銷售動能與市占率雙升。

而目前各大車商對7月車市看法分歧。國產品牌普遍看好買氣回流，認為降稅議題暫告段落，加上促銷力道強勁，市場有望重返旺季水準；進口品牌則相對保守，仍觀望總體經濟與匯率變化帶來的影響。

台泥7月1日啟動庫藏股計畫，激勵市場買盤湧入，單日爆量超過5.2萬張，股價收高至26.15元。今日除息首日，配發現金股利1元，除息參考價為25.15元，股價開盤報25.55元，盤中最高來到25.65元，填息率達5成，並力守高檔整理，顯示市場信心穩健。股息預計於7月29日發放。

台泥公告指出，為維護股東權益並激勵員工士氣，已於6月30日召開臨時董事會，決議自7月1日至8月29日期間，分兩次執行總計3.8萬張庫藏股計畫，預定買回區間價落在每股17.85元至41.5元之間。