大而美法案參院驚險過關 台積電ADR高檔拉回、台股午盤續跌

美國參議院1日以51比50驚險通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill ACT），由副總統J.D. Vance投下關鍵同意票，打破兩黨僵局，使法案得以過關。該法案為特朗普政府推動的綜合性稅收與支出預算法案，涵蓋多項經濟政策調整，其中針對半導體產業的投資激勵措施被視為本次通過的最大亮點之一。由於參議院版本經過修改，法案仍須回眾議院再度表決通過，才可正式送交總統簽署。

法案核心條文大幅提高晶片廠新建投資的稅收抵免，凡在2026年底前於美國啟動晶圓廠建設的企業，皆可享有高達35%的投資稅額扣抵，遠高於原本25%及先前草案中的30%。對於正於亞利桑那州建廠、且已啟動第二期工程的台積電而言，此舉可望進一步降低在美投資門檻，強化其高階製程產能在地化佈局，並加速整體時程推進。

儘管政策釋出利多，台積電ADR昨日表現震盪，盤中一度攀高至228.6美元，逼近上週五創下的歷史新高228.88美元，但終場翻黑收跌0.8%。市場分析指出，投資人短線對政策利多已有所反應，加上對法案後續在眾議院的表決進程及實際執行細節仍存不確定性，買盤因此轉趨保守，導致股價高檔拉回。

台股方面，台積電（2330）2日開低走低，午盤前一度回測至1,070元，暫跌1.38%，成交量約1.4萬張，顯示市場對利多消息反應相對冷靜，投資人多持觀望態度。法人分析，短線資金可能仍在等待大而美法案通過眾議院最終表決、並由總統簽署成法後的實際執行節奏，再決定是否進一步進場布局。