快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

聽新聞
0:00 / 0:00

大而美法案參院驚險過關 台積電ADR高檔拉回、台股午盤續跌

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

美國參議院1日以51比50驚險通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill ACT），由副總統J.D. Vance投下關鍵同意票，打破兩黨僵局，使法案得以過關。該法案為特朗普政府推動的綜合性稅收與支出預算法案，涵蓋多項經濟政策調整，其中針對半導體產業的投資激勵措施被視為本次通過的最大亮點之一。由於參議院版本經過修改，法案仍須回眾議院再度表決通過，才可正式送交總統簽署。

法案核心條文大幅提高晶片廠新建投資的稅收抵免，凡在2026年底前於美國啟動晶圓廠建設的企業，皆可享有高達35%的投資稅額扣抵，遠高於原本25%及先前草案中的30%。對於正於亞利桑那州建廠、且已啟動第二期工程的台積電而言，此舉可望進一步降低在美投資門檻，強化其高階製程產能在地化佈局，並加速整體時程推進。

儘管政策釋出利多，台積電ADR昨日表現震盪，盤中一度攀高至228.6美元，逼近上週五創下的歷史新高228.88美元，但終場翻黑收跌0.8%。市場分析指出，投資人短線對政策利多已有所反應，加上對法案後續在眾議院的表決進程及實際執行細節仍存不確定性，買盤因此轉趨保守，導致股價高檔拉回。

台股方面，台積電（2330）2日開低走低，午盤前一度回測至1,070元，暫跌1.38%，成交量約1.4萬張，顯示市場對利多消息反應相對冷靜，投資人多持觀望態度。法人分析，短線資金可能仍在等待大而美法案通過眾議院最終表決、並由總統簽署成法後的實際執行節奏，再決定是否進一步進場布局。

台積電 美國

延伸閱讀

台積電亞利桑那州公司董座凱西迪卸任後轉任顧問 明年1月退休

跑票3張就泡湯！川普「大而美」法案面臨眾院終極考驗

台積電將爽領大紅包！美參院加碼半導體蓋廠優惠 2026年前動工適用

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

相關新聞

台積電尾盤拉高收平盤 台股由黑翻紅漲24點收22,577點

台股2日開低後緩步向上走揚，收盤前強拉台積電（2330）股價，大盤指數由黑翻紅，收盤上漲24.02點，終場以22,577...

除息旺季多空交鋒 日月光填息七成搶眼、台泥庫藏股護價

台股正值除權息旺季，7月2日有多檔產業要角除息，除了權值重兵鴻海（2317）、鴻準（2354）以外，包括日月光投控（37...

大而美法案參院驚險過關 台積電ADR高檔拉回、台股午盤續跌

美國參議院1日以51比50驚險通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill ACT），由副總統J.D...

東哥遊艇5月獲利超過首季 股價漲停創今年高

東哥遊艇（8478）自結5月稅後純益2.02億元，每股純益2.15元，單月獲利遠超過第1季，2日股價開高後快速衝上漲停2...

長榮航除息前外資轉買超！股價增溫 領軍航運股上衝

台股進入除權息旺季，航運股中貨櫃三雄僅剩陽明海運（2609）尚未除息， 航空股的除息也將在下周登場， 打頭陣的是長榮航（...

輝達夥伴欣普羅飛過月線、逼近漲停！安控族群續漲抗空

台股7月2日隨美股走弱，台積電（2330）股價跌破5日均線，成為盤面壓力之一。然而，隨著全球安全意識提升、智慧城市建設推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。