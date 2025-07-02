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東哥遊艇5月獲利超過首季 股價漲停創今年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東哥遊艇（8478）自結5月稅後純益2.02億元，每股純益2.15元，單月獲利遠超過第1季，2日股價開高後快速衝上漲停208元鎖死，創今年來的新高。

東哥遊艇因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，自結5月營收6.66億元，稅後純益2.02億元，年減32%，每股純益2.15元；今年第1季稅後純益0.59億元， 每股純益0.63元。

東哥遊艇現有六個工廠都是滿載生產，正在興建第三組裝工廠，預計今年底完工、明年投產，最大建置產能將可使現有產能增加5成，進一步強化產能配置彈性及提升生產效率。

法人表示，東哥遊艇在美國大型遊艇市場享有盛譽且居領先地位。在知名遊艇雜誌Show Boat International調查24公尺以上全球遊艇製造商的最新排名中，連續多年名列全球前十大。

東哥遊艇為因應大呎型產品規劃發展，決定提前調整通路布局，推動多元化銷售策略，進一步強化市場滲透率並拓展客戶群，除既有的代理商MarineMax及自有銷售通路外，也引入仲介銷售模式。

東哥遊艇5月單月就賺贏第1季，2日股價跳空以206元開出，站上200元， 股價開高走高快整拉升至漲停208元鎖死。

東哥 每股純益 遊艇

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